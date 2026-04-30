Ίλιον: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο Ίλιον, σε κατάστημα ανταλλακτικών, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διαμερίσματα πολυκατοικίας, τα οποία βρίσκονται πάνω από το κατάστημα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Νωρίτερα, από το κατάστημα ανταλλακτικών ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις, γεγονός που προκάλεσε πανικό στην περιοχή.