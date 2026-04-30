Επίσημα στο ΠΑΣΟΚ ο Νικόλας Φαραντούρης – Ανδρουλάκης: «Θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή»

Σήφης Γαρυφαλάκης

ΠΑΣΟΚ, Νίκος Φαραντούρης, Νίκος Ανδρουλάκης,

Συνάντηση με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας την ένταξη του στο Κίνημα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί ο Νίκος Φαραντούρης γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ.

«Καλωσορίζω τον Ευρωβουλευτή και Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά και στην ευρω-ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Νικόλας έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του αλλά και με τον ιδιαίτερα μαχητικό του χαρακτήρα θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης..

«Διότι εν τέλει αυτός είναι ο μεγάλος στόχος : να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, να έχουμε πολιτική αλλαγή και μια νέα σελίδα για τον τόπο. Με σεβασμό στους θεσμούς, με δίκαιη ανάπτυξη και λιγότερες ανισότητες. Είμαι σίγουρος ότι μαζί με χιλιάδες άλλους πολίτες, με τους οποίους έχουμε κοινές αγωνίες θα συναντηθούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές και θα φέρουμε τη νίκη και την πολιτική αλλαγή» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι είναι μεγάλη του χαρά «που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή» και πρόσθεσε:
«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος συγκροτημένος πολιτικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί εγχώρια πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται η μέγιστη πολιτική συσπείρωση. Κάθε πολίτης πρέπει να συσπειρωθεί γύρω από τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η πανστρατιά πρέπει να μας εμπνεύσει όλους και κάθε δημοκρατικός πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του» κατέληξε.

Ποιος είναι ο Νίκος Φαραντούρης

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής, Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κάτoχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Απόφοιτος της Νομική Σχολή Αθηνών με μεταπτυχιακά και Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο απ’ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εργάστηκε ως δικηγόρος στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλες σε υποθέσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Ευρωπής και της Αμερικής. Ίδρυσε και διηύθυνε το πρώτο διεθνές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το 2010 ανέλαβε μέλος ΔΣ και κατόπιν διευθυντής νομικών υπηρεσιών και πρόεδρος της ΔΕΠΑ όπου χειρίστηκε με επιτυχία τις διεθνείς ενεργειακές δικαστικές διαμάχες καθώς και ζητήματα αγωγών, τιμών προμήθειας και ενεργειακής ασφάλειας. Χρημάτισε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι παντρεμένος, πατέρας 3 παιδιών.

Έχετε πάντα ανοιχτό το κινητό; Τι σας προκαλεί, σύμφωνα με έρευνα

Ιστορική πρωτιά στο ΕΣΥ: πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο «Μεταξά»

Ανδρουλάκης: Εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟ...

Λαγκάρντ για επιτόκια: Σε στάση αναμονής η ΕΚΤ μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου -Τι είπε για τις τιμές της ενέργεια...

iPhone: Το iOS 26.4 έφερε μία λειτουργία για το ξυπνητήρι που έλειπε εδώ και καιρό

Τα 4 ζώδια που μπορεί να γίνουν dark empaths – Αξιοποιούν τη σκοτεινή πλευρά της ενσυναίσθησης
περισσότερα
20:05 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

19:59 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: Οι μάσκες έπεσαν

«Οι μάσκες έπεσαν» τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές και σημειώνουν ότ...
19:53 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: «Συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο – Κατώτερος των περιστάσεων για άλλη μία φορά»

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο, και μάλιστα από το βήμα του Ελληνικο...
19:21 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Παπασταύρου σε Ανδρουλάκη: Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη «αλά καρτ»

Σταματήστε τις κραυγές και ελάτε να μετρηθούμε σε συγκεκριμένες προτάσεις και αποτελέσματα, τό...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς