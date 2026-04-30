ΟΗΕ: «Στραγγαλίζεται η παγκόσμια οικονομία» από τα Στενά του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και η διαταραχή στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ «στραγγαλίζουν την παγκόσμια οικονομία», καθώς η κατάσταση εισέρχεται στον τρίτο μήνα, αναφέρει το Anadolu.

«Κάθε ώρα που περνά, η κατάσταση επιδεινώνεται»

«Παρά την εύθραυστη εκεχειρία, οι συνέπειες γίνονται δραματικά χειρότερες με κάθε ώρα που περνά», δήλωσε, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τον περιορισμό της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Πλήγμα σε ενέργεια και εφοδιαστικές αλυσίδες

Όπως σημείωσε, οι εξελίξεις εμποδίζουν τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων κρίσιμων αγαθών, προκαλώντας ευρύτερες αναταράξεις σε ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία και αγορές τροφίμων.

Τα τρία σενάρια για την παγκόσμια οικονομία

Ο Γκουτέρες περιέγραψε τρία πιθανά σενάρια, όλα με σοβαρές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Ακόμη και αν τα Στενά ανοίξουν άμεσα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα χρειαστούν μήνες για να ανακάμψουν, με χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.

Αν οι διαταραχές συνεχιστούν έως τα μέσα του έτους, η ανάπτυξη θα δεχθεί ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, ενώ περίπου 32 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη φτώχεια.

Σενάριο ύφεσης και «τεράστιας ανθρώπινης δυστυχίας»

Στο πιο αρνητικό σενάριο, εάν η κρίση παραταθεί έως το τέλος του έτους, ο πληθωρισμός θα εκτοξευθεί, η ανάπτυξη θα καταρρεύσει και «τεράστια ανθρώπινη δυστυχία» θα πλήξει ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

«Όσο μπλοκάρεται η αρτηρία, η ζημιά μεγαλώνει»

«Όσο περισσότερο μπλοκάρεται αυτή η ζωτικής σημασίας αρτηρία, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αντιστραφεί η ζημιά», κατέληξε.