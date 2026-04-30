Ουισκόνσιν: 27χρονη σκότωσε τον σύντροφό της επειδή ήθελε να μαγειρέψει στο air fryer αντί να βγουν έξω για φαγητό

Μια 27χρονη γυναίκα από το Ουισκόνσιν, στις ΗΠΑ, βρίσκεται αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, καθώς κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της, έπειτα από έναν έντονο καβγά για το βραδινό τους γεύμα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ένα διαμέρισμα στο Lac La Belle.

Η Μικάιλα Κλοθ συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση πρώτου βαθμού, αφού φέρεται να ομολόγησε την πράξη της στους αστυνομικούς.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση της ίδιας της Κλοθ στο 911 λίγο πριν από τις 7 μ.μ. τοπική ώρα.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αρχές εντόπισαν το θύμα, τον 25χρονο Λούκας Ρος, να κείτεται στο πάτωμα μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του λιγότερο από μία ώρα αργότερα.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Κλοθ παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν «εξοργισμένη» με τον σύντροφό της επειδή εκείνος αρνήθηκε να βγουν έξω για φαγητό.

Αντ’ αυτού, ο Ρος φέρεται να ήθελε να μείνουν στο σπίτι και να μαγειρέψουν κοτόπουλο σε air fryer.

Une petite amie qualifiée de « monstre » a avoué avoir poignardé à mort son compagnon de longue date parce qu’il avait ramené de la nourriture à cuisiner à la maison au lieu de l’emmener dîner dans un bar, selon des documents judiciaires. Mikayla Kloth, 27 ans, a déclaré aux… pic.twitter.com/kpNZyzLHy6 — Claire Langoulant – Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) April 30, 2026

Οι κυνικές δηλώσεις μετά τη σύλληψη

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της στο αστυνομικό τμήμα, η 27χρονη προέβη σε αυθόρμητες και κυνικές δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση.

Σύμφωνα με την αναφορά των αρχών, η Κλοθ είπε ότι «θα έπρεπε απλώς να είχε πάει στο μπαρ» και «ότι όλη η κατάσταση ήταν εκνευριστική».

Επιπλέον, φάνηκε να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της πράξης της όσον αφορά την οικογένεια του θύματος, λέγοντας: «Αν οι γονείς του “Θύματος Α” δεν με μισούσαν πριν, θα με μισούν τώρα».

Προειδοποίηση από το παρελθόν

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί μίλησαν με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού του ζευγαριού, ο οποίος αποκάλυψε μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια.

Μόλις μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία, ο Ρος του είχε εκμυστηρευτεί ότι η Κλοθ τον είχε δαγκώσει, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά του.

«Σας παρακαλώ κρατήστε το πλήρες όνομά μου, σε περίπτωση που μου συμβεί ποτέ κάτι», φέρεται να είχε πει ο Ρος στον ιδιοκτήτη.

Η Κλοθ εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα, όπου ο δικαστής όρισε εγγύηση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η προκαταρκτική ακρόαση είχε οριστεί για τις 29 Μαΐου. Σε περίπτωση καταδίκης, η 27χρονη κινδυνεύει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στη φυλακή.