Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στην Ηλεία: «Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, έγινες άγγελος» – Ραγίζει καρδιές η μητέρα του 13χρονου

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου». Με αυτά τα λόγια που ραγίζουν καρδιές, μεταξύ άλλων, η μητέρα του 13χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Ηλεία, τον αποχαιρετά μέσω μίας ανάρτησης στα social media.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη, ενώ ο 13χρονος κινούταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Σύμφωνα με το patrisnews.com, φέρεται πως επιχείρησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο επικράτησε πανικός. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστενών όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή του. Δυστυχώς, ο 13χρονος Κωνσταντίνος λίγο αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του.

«Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό…» προσθέτει η μητέρα του στην ανάρτησή της.

Σε διαφορετική ανάρτηση έχει γράψει: «Έγινες άγγελος αγάπη μου… Δεν μπορώ να το πιστέψω…. Σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός».

«Το παιδί ήρθε κλινικά νεκρό, δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε»

Τα λόγια του γιατρού, του Γιάννη Μιχόπουλου, Διευθυντή του Νοσοκομείου Κρεστένων που παρέλαβε τον Κωνσταντίνο, συγκλονίζουν και ραγίζουν καρδιές.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή όπου έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο».

Στο νοσοκομείο 400 παιδιά μέσα σε έναν χρόνο

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση πως πέρυσι 400 παιδιά μεταφέρθηκαν τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, επισημαίνοντας πως είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα.

«Φέτος, τους πρώτους 3 μήνες του έτους, οι προσελεύσεις ξεπερνάνε τα 150 τραυματισμένα παιδιά από πατίνια. Πολλά εξ αυτών με σοβαρούς τραυματισμούς. Πέρυσι, 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια εκ των οποίων τα 200 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ο κ. Γιαννάκος προσθέτοντας ότι:

«Τα πατίνια είναι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου και βλέπουμε να μη λαμβάνονται μέτρα. Ο καθένας μπορεί να νοικιάσει ένα πατίνι από το δρόμο και να το οδηγάει. Στα Κρέστενα χθες απόγευμα είχαμε τραγωδία. Ένα 13 χρόνο αγόρι που οδηγούσε πατίνι τραυματίστηκε θανάσιμα. Χάθηκε ένα μικρό παιδί, μια τραγωδία για την οικογένεια. Πάρτε μέτρα τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς κράνος».