Γαλλία: Λεωφορείο με επιβάτες έπεσε στον Σηκουάνα – Στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενος οδηγός

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

λεωφορείο ποταμός seine

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Γαλλία, όταν λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στα νερά του ποταμού Σηκουάνα, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, στο τιμόνι βρισκόταν ένας εκπαιδευόμενος οδηγός, ο οποίος φέρεται να υπέπεσε σε λάθος χειρισμό.

Το περιστατικό συνέβη στις 09:30 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στην πόλη Juvisy.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 4 άτομα -ο εκπαιδευόμενος, ο εκπαιδευτής και δύο επιβάτες- οι οποίοι διασώθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αλλά και περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν.


Κατά την πτώση του, το λεωφορείο παρέσυρε στο ποτάμι και ένα άδειο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Η χειρότερη ημέρα της ζωής μου»

Η δήμαρχος της πόλης, Λαμία Μπενσάρσα Ρεντά, δήλωσε συγκλονισμένη από το συμβάν.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μόλις έζησα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», σημείωσε.

 

Επιχείρηση έρευνας και κίνδυνος μόλυνσης

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, σωστικές λέμβοι και ελικόπτερο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό ενός πιθανού πέμπτου επιβάτη.


Ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Φρανσουά Ντουροβρέι, ενημέρωσε για την κατάσταση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

«Αυτό το πρωί Πέμπτης, στον σταθμό λεωφορείων Danaux, ένα εκπαιδευτικό λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα στη γέφυρα Juvisy, έπειτα από σύγκρουση με ελαφρύ όχημα. Τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο λεωφορείο μπόρεσαν να απομακρυνθούν, χάρη στην ταχεία κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, τους οποίους επιθυμώ να συγχαρώ», δήλωσε.

«Η έρευνα για έναν πιθανό πέμπτο επιβάτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάσταση παρουσιάζει κίνδυνο μόλυνσης για τον Σηκουάνα. Παρακαλείσθε να αποφεύγετε την περιοχή όσο το δυνατόν περισσότερο για να διευκολύνετε την ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης».

