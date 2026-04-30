Ζελένσκι: «Θα διευκρινίσουμε τι ακριβώς αφορά η πρόταση Πούτιν για εκεχειρία» – Αιχμές για την παρέλαση στη Μόσχα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ζελένσκι
Φωτογραφία: AP

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήρε θέση σχετικά με τα όσα έγιναν γνωστά μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφορικά με μια πιθανή πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ανέφερε πως έδωσε εντολή στην ομάδα του να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του Τραμπ ώστε «να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες της πρότασης της Ρωσίας για μια βραχυπρόθεσμη εκεχειρία».

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας, αφήνοντας αιχμές για την επερχόμενη παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη και καταβάλλει τις απαραίτητες διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί οριστικά αυτός ο πόλεμος. Θα διευκρινίσουμε τι ακριβώς αφορά αυτό – μερικές ώρες ασφάλειας για μια παρέλαση στη Μόσχα ή κάτι περισσότερο», έγραψε.


Το σχόλιο αυτό αποτελεί σαφή αναφορά στην απόφαση του Κρεμλίνου να πραγματοποιήσει την παρέλαση της επόμενης εβδομάδας χωρίς τη συμμετοχή βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού, υπό τον φόβο ουκρανικών επιθέσεων με drones μεγάλης εμβέλειας.

Θέτοντας τους όρους του Κιέβου, ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Η δική μας πρόταση είναι μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός, αξιόπιστη και εγγυημένη ασφάλεια για τους ανθρώπους και μια διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση σε οποιαδήποτε αξιοπρεπή και αποτελεσματική μορφή».

