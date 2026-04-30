Ανάβυσσος: Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο

Θρίλερ με άνδρα που εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο άνδρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.