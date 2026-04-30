Πανικός στη ΔΥΠΑ Βέροιας: Συνελήφθη ζευγάρι που τα έσπασε όλα υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώθηκε

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στη ΔΥΠΑ Βέροιας, όταν ένα ζευγάρι ξέσπασε επειδή δεν είχε λάβει την πληρωμή που περίμενε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Τετάρτη (29/04), όταν το ζευγάρι μπήκε στα γραφεία και ζήτησε να ενημερωθεί από τους υπαλλήλους σχετικά με το πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.

Οι υπάλληλοι απάντησαν ότι θα πληρωθεί το ζευγάρι στις 9 Μαΐου. Αυτό φαίνεται πως εξόργισε το ζευγάρι, καθώς υποστήριξε πως γνωστοί και φίλοι τους είχαν ήδη πληρωθεί, σύμφωνα με το Mega.

Στη συνέχεια, και ενώ η απάντηση της υπηρεσίας δεν άρεσε στο ζευγάρι, οι ίδιοι ξεκίνησαν να τα σπάνε όλα και να κάνουν γυαλιά καρφιά τον χώρο και έσπρωχναν υπαλλήλους.

Οι υπάλληλοι φώναξαν την αστυνομία και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

 

