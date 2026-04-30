Λονδίνο: Χάος στις μετακινήσεις με το κλείσιμο του σταθμού Farringdon λόγω «διαρροής αερίου» – Επιβάτες «ένιωσαν αδιαθεσία»

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο κεντρικό Λονδίνο, όταν εκατοντάδες επιβάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον σταθμό Farringdon -έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς κόμβους της Βρετανίας- λόγω πιθανής διαρροής αερίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αξιωματικών, καθώς και μονάδες της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Farringdon Station is closed.@BTP say there’s “reports of suspected gas leak, with a small number of passengers reporting feeling unwell”. Some restrictions on Cowcross Street and Farringdon Road. pic.twitter.com/GtVgywkOnX — BBC London (@BBCLondonNews) April 30, 2026



Η βρετανική αστυνομία μεταφορών (BTP) κλήθηκε στον σταθμό στις 9:42 π.μ. τοπική ώρα, αφού ένας μικρός αριθμός επιβατών ανέφερε ότι αισθάνεται αδιαθεσία.

Εκπρόσωπος της BTP δήλωσε: «Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, μαζί με την υπηρεσία ασθενοφόρων και την πυροσβεστική, και ο σταθμός έχει εκκενωθεί ενόσω διεξάγονται έρευνες».

We are on scene at Farringdon station following reports of a suspected gas leak, with a small number of passengers reporting feeling unwell. Officers are in attendance, alongside @Ldn_Ambulance and @LondonFire, and the station has been evacuated while enquiries are conducted. pic.twitter.com/KCmEsMWibq — British Transport Police (@BTP) April 30, 2026

Περίθαλψη και χάος

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσωπικό της Transport for London (TfL) αλλά και πολίτες έλαβαν ιατρική φροντίδα επί τόπου και στη συνέχεια μετακινήθηκαν από την περιοχή.

Αν και η αστυνομική περίμετρος ήρθη λίγο αργότερα, ο σταθμός παραμένει κλειστός και αναμένεται να παραμείνει έτσι για αρκετό διάστημα.

Farringdon station was evacuated after a suspected gas leak left passengers feeling unwell, British Transport Police said. A small number of people reported symptoms, nearby buildings were also cleared, and trains were suspended while emergency services investigated.#London pic.twitter.com/rO2Uxveuln — BPI News (@BPINewsOrg) April 30, 2026



Το περιστατικό προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στις συγκοινωνίες, καθώς ο Farringdon αποτελεί βασικό σημείο διασύνδεσης για τη γραμμή Elizabeth, τρεις γραμμές του μετρό και τον προαστιακό Thameslink.

❌ Additionally, the following stations will have no service until further notice. ℹ️ If you are travelling to or from any of these stations you will need to delay your journey or use an alternative route extending journey times by at least 90 minutes. – Farringdon

– City… — Thameslink (@TLRailUK) April 30, 2026

Η γραμμή Elizabeth τέθηκε σε αναστολή μεταξύ Paddington και Abbey Wood.

τέθηκε σε αναστολή μεταξύ Paddington και Abbey Wood. Τα τρένα της Thameslink δεν πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ London St Pancras International και Blackfriars «μέχρι νεωτέρας».

δεν πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ London St Pancras International και Blackfriars «μέχρι νεωτέρας». Οι γραμμές Metropolitan, Circle και Hammersmith & City συνεχίζουν τα δρομολόγιά τους, αλλά οι συρμοί διέρχονται από τον Farringdon χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Ιστορικό προηγούμενο

Η τελευταία φορά που διαρροή αερίου επηρέασε σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου ήταν πριν από οκτώ χρόνια, τον Ιανουάριο του 2018, όταν έκλεισαν οι σταθμοί Charing Cross και Waterloo East.

Τότε, περίπου 1.450 άτομα είχαν απομακρυνθεί μέχρι οι μηχανικοί να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

Προς το παρόν, η αστυνομία συνεχίζει τις περιπολίες στη γύρω περιοχή, ενώ οι επιβάτες καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές με τα εισιτήρια τους να γίνονται δεκτά από άλλους παρόχους συγκοινωνιών.