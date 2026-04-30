Λονδίνο: Χάος στις μετακινήσεις με το κλείσιμο του σταθμού Farringdon λόγω «διαρροής αερίου» – Επιβάτες «ένιωσαν αδιαθεσία»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Farringdon station
Πηγή: Χ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο κεντρικό Λονδίνο, όταν εκατοντάδες επιβάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον σταθμό Farringdon -έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς κόμβους της Βρετανίας- λόγω πιθανής διαρροής αερίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αξιωματικών, καθώς και μονάδες της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.


Η βρετανική αστυνομία μεταφορών (BTP) κλήθηκε στον σταθμό στις 9:42 π.μ. τοπική ώρα, αφού ένας μικρός αριθμός επιβατών ανέφερε ότι αισθάνεται αδιαθεσία.

Εκπρόσωπος της BTP δήλωσε: «Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, μαζί με την υπηρεσία ασθενοφόρων και την πυροσβεστική, και ο σταθμός έχει εκκενωθεί ενόσω διεξάγονται έρευνες».

Περίθαλψη και χάος

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσωπικό της Transport for London (TfL) αλλά και πολίτες έλαβαν ιατρική φροντίδα επί τόπου και στη συνέχεια μετακινήθηκαν από την περιοχή.

Αν και η αστυνομική περίμετρος ήρθη λίγο αργότερα, ο σταθμός παραμένει κλειστός και αναμένεται να παραμείνει έτσι για αρκετό διάστημα.


Το περιστατικό προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στις συγκοινωνίες, καθώς ο Farringdon αποτελεί βασικό σημείο διασύνδεσης για τη γραμμή Elizabeth, τρεις γραμμές του μετρό και τον προαστιακό Thameslink.

  • Η γραμμή Elizabeth τέθηκε σε αναστολή μεταξύ Paddington και Abbey Wood.
  • Τα τρένα της Thameslink δεν πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ London St Pancras International και Blackfriars «μέχρι νεωτέρας».
  • Οι γραμμές Metropolitan, Circle και Hammersmith & City συνεχίζουν τα δρομολόγιά τους, αλλά οι συρμοί διέρχονται από τον Farringdon χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Ιστορικό προηγούμενο

Η τελευταία φορά που διαρροή αερίου επηρέασε σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου ήταν πριν από οκτώ χρόνια, τον Ιανουάριο του 2018, όταν έκλεισαν οι σταθμοί Charing Cross και Waterloo East.

Τότε, περίπου 1.450 άτομα είχαν απομακρυνθεί μέχρι οι μηχανικοί να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

Προς το παρόν, η αστυνομία συνεχίζει τις περιπολίες στη γύρω περιοχή, ενώ οι επιβάτες καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές με τα εισιτήρια τους να γίνονται δεκτά από άλλους παρόχους συγκοινωνιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

