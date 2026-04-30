«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Μνήμες και αφηγήσεις από τη συναρπαστική διαδρομή της

Enikos Newsroom

Κοινωνία

παράσταση

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, στις 11,12 και 13 Μαΐου, μήνα των γενεθλίων της πεζογράφου, αγωνίστριας και παιδαγωγού Έλλης Αλεξίου, φωτίζει για πρώτη φορά στη σκηνή του Υπογείου τη ζωή, το έργο και το ανθρώπινο αποτύπωμά της, μέσα από το σκηνική ανάγνωση «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Άγγελου Μπούρα και ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Εύα Νικολαΐδου γνώρισε την Έλλη Αλεξίου, συνομίλησε μαζί της, την έζησε από κοντά και κατέγραψε στο βιβλίο της «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» μνήμες, αφηγήσεις και πολύτιμα στοιχεία από τη συναρπαστική διαδρομή της.

Η Έλλη Αλεξίου υπήρξε μέρος της μεγάλης πνευματικής γενιάς του 20ου αιώνα που σημάδεψε τα ελληνικά γράμματα. Η ζωή της συνδέθηκε με μορφές όπως του Νίκου Καζαντζάκη, που υπήρξε σύζυγος της αδελφής της Γαλάτειας, του νεανικού της έρωτα Κώστα Βάρναλη, του συντρόφου Βάσου Δασκαλάκη, του Κωστή Παλαμά, του Άγγελου Σικελιανού, του Παντελή Πρεβελάκη, του Γιάννη Σφακιανάκη, της Λιλίκας Νάκου και πολλών ακόμη.

Η σημαντική παιδαγωγός και συγγραφέας, έζησε μέσα στον πυρήνα μιας εποχής όπου η σκέψη, η τέχνη και η κοινωνική στράτευση αποτελούσαν αδιαχώριστα μέρη της ίδιας ζωής. Η ίδια περιγράφει τις αγάπες της ζωής της:

«Στη νηπιακή ηλικία είχα τα γραμματόσημα. Τα πλεξίματα. Όλα με πάθος.
Στην εφηβική, τη ζωγραφική, τη γαλλική γλώσσα, τον Καβάφη, τον Ζολά, το δασκαλίκι.
Στη νεανική ηλικία, τη μουσική, το γράψιμο, την αριστερή ιδεολογία.
Στην ωριμότητα, τον αντιστασιακό αγώνα.
Τρισευτυχισμένα να είστε όλα.
Χάρη στον έρωτα σας γνώρισα μια πλούσια και γεμάτη ζωή».

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου και σε σκηνοθετική επιμέλεια του Άγγελου Μπούρα.

Ένα αναλόγιο-φόρος μνήμης, που ακολουθεί τη διαδρομή μιας γυναίκας που υπερασπίστηκε με όλες τις της δυνάμεις τον άνθρωπο, τη γνώση, τη δικαιοσύνη και την παιδεία.

Παράλληλη εκδήλωση

Την Τρίτη 12 Μαΐου, αμέσως μετά τη σκηνική ανάγνωση, θα πραγματοποιηθεί ειδικό αφιέρωμα στην Έλλη Αλεξίου με στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Έλλη Αλεξίου: Παιδαγωγικό Όραμα και Λογοτεχνική Δημιουργία στην Τροχιά της Γενιάς του ’30».

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η βαθιά παιδαγωγική διάσταση του λογοτεχνικού έργου της Έλλης Αλεξίου. 

Με πυξίδα τη σοσιαλιστική της ιδεολογία και τη βαθιά ανθρωπιστική της ματιά, η Έλλη Αλεξίου έθεσε στο επίκεντρο του έργου της τα παιδιά των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων, τα βασανισμένα, αδικημένα και συχνά αόρατα παιδιά της κοινωνίας. Μέσα από τη λογοτεχνία της πρόβαλε, με ενσυναίσθηση και τόλμη, πρωτοποριακές αντιλήψεις για ένα σχολείο αγάπης, σεβασμού και συμπερίληψης, συνδέοντας άρρηκτα την παιδαγωγική πράξη με τους αγώνες για κοινωνική απελευθέρωση, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Το παιδαγωγικό της έργο μπορεί και σήμερα να λειτουργήσει ως πρότυπο και αφορμή για έναν αναγκαίο διάλογο γύρω από την παιδεία, τον ρόλο του δασκάλου και την ανάγκη μιας εκπαίδευσης που δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά καλλιεργεί συνείδηση, ευθύνη και ανθρωπιά.

Εισηγήτριες:

Βάσω Οικονομοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους και Διδακτικών Εφαρμογών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, ΕΚΠΑ.

Αιμιλία Τρουλλινού
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70, ΜΔΕ «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, ΕΚΠΑ.

Συντονίζει η πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, Καλή Κυπαρίσση- Παγουλάτου.

Δευτέρα 11, Τρίτη 12 και Τετάρτη 13 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 20.00

Παράλληλη εκδήλωση: Τρίτη 12 Μαΐου αμέσως μετά την σκηνική ανάγνωση

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ekmystireuseis-tis-ellis-aleksiou/

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

