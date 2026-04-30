Κολωνός: Μάχη σώμα με σώμα ανάμεσα σε διαρρήκτη και αστυνομικό εκτός υπηρεσίας – Τον απείλησε με κατσαβίδι – Δείτε βίντεο

Μάχη σώμα με σώμα σημειώθηκε ανάμεσα σε έναν 34χρονο διαρρήκτη και έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος τον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω αφού αποπειράθηκε να διαρρήξει αποθήκες πολυκατοικίας στον Κολωνό, όπως μπορείτε να δείτε σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το enikos.gr.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του ο οποίος αναζητείται.

Ο 34χρονος μαζί με τον συνεργό του, που είχε τον ρόλο «τσιλιαδόρου», διέρρηξε την κεντρική είσοδο πολυκατοικίας και αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος προσέγγισε τον δράστη προκειμένου να αποτρέψει την ολοκλήρωση της κλοπής. Κατά την προσέγγιση, ο 34χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του αστυνομικού προτάσσοντας κατσαβίδι, επιχειρώντας να τον πλήξει.

Η αιφνίδια και βίαιη αυτή επίθεση κλιμάκωσε σημαντικά την επικινδυνότητα του περιστατικού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αστυνομικού. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο του enikos.gr, ακολούθησε πάλη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει.

Στη συνέχεια, προστρέξαντες αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, που επελήφθη προανακριτικά.

Στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία όπως -3- κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός, πένσα κ.α.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.