ΣΥΡΙΖΑ: Πρόβα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η σημερινή στάση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, όπου δήλωσε ότι συναινεί με τη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή της νέας ηγεσίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προκαλεί μεγάλα ερωτήματα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «σήμερα πήρε το ρόλο του κόμματος Βελόπουλου την προηγούμενη περίοδο».

Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «είναι αδιανόητο το ΠΑΣΟΚ να συμπράττει με τη ΝΔ που έχει τραυματίσει βάναυσα το Κράτος Δικαίου και έχει απαξιώσει τις Ανεξάρτητες Αρχές, με φόντο και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα πήρε το ρόλο του κόμματος Βελόπουλου την προηγούμενη περίοδο.  Την κατηγορηματική αντίθεσή του κατέγραψε ο Γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, που συμμετείχε στη συνεδρίαση».

Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει τα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Ολομέλειας: «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου. Καμία Ανοχή. Και όταν λέμε ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα, το εννοούμε. Και γι’ αυτό, το ερώτημα που τίθεται σε όλη την προοδευτική αντιπολίτευση είναι: Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί για την εκλογή ηγεσίας Ανεξάρτητης Αρχής;».

Και καταλήγει με την επισήμανση: «Μήπως και γι’ αυτό δεν συμφωνούν με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για μομφή;».

