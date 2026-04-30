Μαζί για το Παιδί: Δωρεάν γραμμή υποστήριξης 11525 σε γονείς και εφήβους για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων – ΒΙΝΤΕΟ

Μαζί για το Παιδί: Δωρεάν γραμμή υποστήριξης 11525 σε γονείς και εφήβους για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των εξετάσεων στα σχολεία, από τις ενδοσχολικές έως τις Πανελλήνιες, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το άγχος και την πίεση των επιδόσεων.

Το άγχος των εξετάσεων είναι απόλυτα φυσιολογικό, ωστόσο όταν γίνεται έντονο μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση, την αυτοπεποίθηση και την καθημερινότητα των μαθητών.

Η γραμμή 11525 του «Μαζί για το Παιδί»

Στη γραμμή υποστήριξης 11525 του «Μαζί για το Παιδί», παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική για τη διαχείριση του άγχους, τόσο σε γονείς όσο και σε εφήβους (κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων).

Η λειτουργία της Γραμμής στοχεύει στην παροχή ψυχολογικής στήριξης και στην ενδυνάμωση γονέων, εκπαιδευτικών και εφήβων σχετικά με προβληματισμούς και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και στην ενίσχυση των ευρύτερων οικογενειακών και υποστηρικτικών πλαισίων των παιδιών και των εφήβων. Για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε εφήβους απαιτείται η γονική συγκατάθεση.

Τα πιο δημοφιλή θέματα που απασχολούν τους ωφελούμενους της υπηρεσίας είναι: διαχείριση άγχους και εξετάσεις, επικοινωνία στην οικογένεια, οριοθέτηση, σχολικός εκφοβισμός, ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη βρέφους & νηπίου και εφηβεία, παιδί και ίντερνετ, διαζύγιο έχοντας παιδιά.

Η Γραμμή 115 25 είναι στελεχωμένη από έμπειρη επιστημονική ομάδα και εκπαιδευμένους εθελοντές με συνεχή κλινική εποπτεία.

Τηρείται το απόρρητο και όλες οι κλήσεις είναι επώνυμες, εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται. Οι κλήσεις είναι δωρεάν από οποιοδήποτε πάροχο σταθερής/κινητής τηλεφωνίας. Οι ώρες λειτουργίας της γραμμής είναι Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-19:00 και δίνει την δυνατότητα 10 συμβουλευτικών συνεδριών.

Γιατί πρέπει να σας εξετάζει οφθαλμίατρος πριν αλλάξετε γυαλιά

