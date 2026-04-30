Κωνσταντοπούλου: «Θα προστατέψετε τους ειρηνικούς πολίτες; Θα κάνετε διάβημα;» – Το ηχητικό απόσπασμα για τον στολίσκο για τη Γάζα

Enikos Newsroom

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην επιχείρηση ευρείας κλίμακας που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ αναχαιτίζοντας μέρος του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla», ο οποίος έπλεε προς τη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, μεταφέροντας βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, αναφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι «πλοία που βρέθηκαν κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη, στη διάρκεια της νύχτας, προσεγγίστηκαν από πολεμικό πλοίο του Ισραήλ, σε διεθνή ύδατα που είναι όμως και ύδατα του πεδίου έρευνας και διάσωσης, της ελληνικής επικράτειας και αυτά τα ειρηνικά πλοία που πηγαίνουν να δώσουν παιδική τροφή, στη Γάζα, υπέστησαν πειρατεία».

Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου «22 από τα πλοία αυτά, αυτή τη στιγμή υπέστησαν έφοδο από τον ισραηλινό στρατό, κάτω από την Πελοπόννησο και πάνω από την Κρήτη» και πρόσθεσε: «Υπήρξε επέμβαση πολεμικού πλοίου του Ισραήλ και έχουν απαχθεί, είναι δηλαδή σε καθεστώς ομηρίας, που αποτελεί διεθνές έγκλημα, δεκάδες άνθρωποι, γνωστοί ακτιβιστές… Έχει εκπεμφθεί από χθες το βράδυ σήμα SOS».

Τόνισε, δε, ότι η ίδια είχε ενημερώσει από χθες το βράδυ τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ενώ ανέφερε ότι είχε αναζητήσει και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο επικοινώνησε τελικά σήμερα το πρωί και της ανέφερε ότι «διαμαρτυρήθηκε τηλεφωνικώς προς τον ομόλογό του».

Απευθυνόμενη στον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, ζήτησε να της εξηγήσει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, επισημαίνοντας: «Έχουμε ανεξάρτητη κυβέρνηση ή έχουμε πιόνια του ισραηλινού κράτους, την ώρα που η δικαιοσύνη αποφαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας, μέσω των υποκλοπών, σε βάρος της χώρας και σε βάρος του μισού υπουργικού συμβουλίου;».

Το ηχητικό απόσπασμα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έβαλε να ακουστεί από τα μικρόφωνα της Βουλής ένα ηχητικό απόσπασμα από το κινητό τηλέφωνό της, το οποίο σύμφωνα με την ίδια, ήταν το μήνυμα του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, προς «τα ιστιοφόρα πλοία του FREEDOM FLOTILLA και τα πλοία του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου αλληλεγγύης που πλέουν σε μια ειρηνική πορεία-πλεύση, προς τη Γάζα…» που τους ανέφερε ότι «δεν σας αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να αφήσετε ανθρωπιστική βοήθεια» και ότι «κινδυνεύει η ασφάλεια τους αν συνεχίσουν να πλέουν προς τη Γάζα, ενώ βρίσκονται κάτω από την Πελοπόννησο».

Διερωτήθηκε, δε, αν «επιτρέπεται αυτή η πράξη πολέμου» και αν «θα γίνουν τα δέοντα από ένα ανεξάρτητο κράτος (εν. Ελλάδα)» ενώ συμπλήρωσε: «Θα προστατέψετε τους ειρηνικούς πολίτες; Θα δώσετε ασφαλές λιμάνι; Θα κάνετε διεθνές διάβημα;».

