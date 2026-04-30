Ίλιον: Οι πρώτες εικόνες από τη φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων – ΦΩΤΟ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στο Ίλιον.

Το κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

