Ρωσία: Ο Μεντβέντεφ μιλά για «αναπόφευκτο» πόλεμο με την Ευρώπη – Τι είπε για τα πυρηνικά όπλα

Σκληρή και προκλητική ρητορική υιοθέτησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δηλώνοντας ότι μια σύγκρουση με την Ευρώπη είναι «αναπόφευκτη», ενώ δεν απέκλεισε ακόμα και τη χρήση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το Vot Tak.

«Ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος»

Μιλώντας σε φόρουμ της ρωσικής οργάνωσης «Znanie», ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία «δεν έχει επιθετικές προθέσεις» απέναντι στην Ευρώπη, θα πρέπει να προετοιμαστεί για άμεση σύγκρουση.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε επιθετικότητα. Ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην αύξηση της στρατιωτικής παραγωγής των χωρών του ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε τις σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ ως «μάχη αραχνών σε βάζο».

Ο ίδιος εξαπέλυσε λεκτική επίθεση κατά των ευρωπαϊκών ηγεσιών, χαρακτηρίζοντάς τες «ηλίθιες» και «εκφυλισμένες», σε μία ακόμη ένδειξη της έντασης στη ρητορική της Μόσχας.

Τι είπε για τα πυρηνικά όπλα

Σε ερώτηση μαθητή για το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήγματος, ο Μεντβέντεφ απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Όπως είπε, όσοι θεωρούν απίθανη μια τέτοια εξέλιξη είναι «φαντασιόπληκτοι ή ανόητοι», υπενθυμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η μόνη χώρα που έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε πόλεμο.

«Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοια γεγονότα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε και πρέπει να προετοιμαζόμαστε», σημείωσε.

Ενίσχυση στρατού και στρατολόγηση

Ο Ρώσος αξιωματούχος αναφέρθηκε και στους ρυθμούς ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι από την αρχή του έτους 127.000 πολίτες υπέγραψαν συμβόλαια με το υπουργείο Άμυνας, ενώ άλλοι 10.000 εντάχθηκαν ως εθελοντές.

Συνολικά, το 2025 ο ρωσικός στρατός ενισχύθηκε με περίπου 450.000 άτομα.

Πιέσεις για στρατολόγηση φοιτητών

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου, σύμφωνα με αναφορές, εντείνονται οι προσπάθειες στρατολόγησης νέων, ακόμη και μέσα σε πανεπιστήμια.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι φοιτητές προσελκύονται με υποσχέσεις για υπηρεσία σε μονάδες drones και μακριά από το μέτωπο, ωστόσο οργανώσεις επισημαίνουν ότι τα στρατιωτικά συμβόλαια είναι στην πράξη αορίστου διάρκειας και δεν παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις.

Νέα μέτρα στήριξης στρατιωτικών

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές προχωρούν σε επέκταση των παροχών προς όσους συμμετέχουν στον πόλεμο, με νέα μέτρα που περιλαμβάνουν δωρεάν σπουδές για τις χήρες στρατιωτών και προστασία της εργασίας για βετεράνους που επιστρέφουν.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία και της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.