Γαλλία: Οι μαρτυρίες διασωστών για το τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε στον Σηκουάνα – «Είδαμε 4 κεφάλια να βγαίνουν από το νερό – Δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιφέρεια Εσόν της Γαλλίας, όταν λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα από γέφυρα μεταξύ των περιοχών Ζυβιζί-σιρ-Ορζ και Ντραβέιγ, παρασύροντας και ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:30, όταν το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στο ύψος του quai Timbaud και κατέληξε στο νερό. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία ανασύρθηκαν σώα.

Εκπαιδευόμενη οδηγός στο τιμόνι

Το λεωφορείο εκτελούσε κανονικό δρομολόγιο της γραμμής 4116 και στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενη οδηγός, υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή. Η νεαρή τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι έλεγχοι για αλκοόλ και ναρκωτικά ήταν αρνητικοί.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με την εισαγγελία της Εβρί να έχει διατάξει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Άμεση κινητοποίηση και διάσωση

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δύτες, πυροσβέστες και αστυνομικοί, με συνολικά 16 οχήματα, 34 πυροσβέστες και περίπου 60 αστυνομικούς να επιχειρούν στο σημείο.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή δύο εκπαιδευτών κωπηλασίας που βρίσκονταν κοντά. Όπως περιέγραψαν, είδαν το λεωφορείο να σπάει τα προστατευτικά και να πέφτει στο ποτάμι και έσπευσαν άμεσα με σκάφος για να βοηθήσουν.

«Είδαμε τέσσερα κεφάλια να βγαίνουν από το νερό. Ήταν εξαντλημένοι, δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν, τους κρατήσαμε και τους ανεβάσαμε στο σκάφος», ανέφερε μία από τους διασώστες.

Επιβάτες σε σοκ

Σύμφωνα με τους διασώστες, οι επιβαίνοντες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και αδυνατούσαν να περιγράψουν τι συνέβη. «Είχαν άδειο βλέμμα, δεν μπορούσαν να κινηθούν», σημείωσαν.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι η πρόσκρουση έσπασε τα τζάμια του λεωφορείου, γεγονός που επέτρεψε στους επιβάτες να βγουν και να ανέβουν στην επιφάνεια.

Μαρτυρίες κατοίκων

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν σειρήνες και έσπευσαν στο σημείο, αντικρίζοντας το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο στο ποτάμι.

Όπως ανέφεραν, το γεγονός ότι επρόκειτο για εκπαιδευόμενη οδηγό ίσως εξηγεί το ατύχημα, αν και επεσήμαναν ότι παρά τις παρεμβάσεις για την ασφάλεια στην περιοχή, εξακολουθούν να σημειώνονται επικίνδυνα περιστατικά.

Έρευνα και επιπτώσεις

Η πρόεδρος της Île-de-France Mobilités, του οργανισμού που οργανώνει τις δημόσιες συγκοινωνίες στο Παρίσι και την ευρύτερη περιοχή, Βαλερί Πεκρές, ζήτησε τη διενέργεια άμεσης εσωτερικής έρευνας από την εταιρεία Keolis, που διαχειρίζεται το δίκτυο.

Μετά το ατύχημα, αρκετές λεωφορειακές γραμμές στην περιοχή έχουν εκτραπεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

