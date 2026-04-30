Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 68 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Μαζικό χτύπημα με drones

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από μαζική ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό, στις 30 Απριλίου 2026. (Τοπικές αρχές/Telegram)
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 68 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M και 206 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 172 καταρρίφθηκαν.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιφέρειες

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν στην πόλη Ντρούζκιβκα, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε στο Κραματόρσκ.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε, ενώ ξεχωριστή επίθεση το πρωί της Τετάρτης προκάλεσε έναν ακόμη νεκρό και τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Η επίθεση κατέστρεψε λεωφορείο και δύο αυτοκίνητα, ενώ προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και πολυκατοικίες.

Πλήγμα στην Οδησσό με δεκάδες τραυματίες

Στην Οδησσό, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μετά από μαζική επίθεση με drones που στόχευσε πολιτικές υποδομές.

Ζημιές καταγράφηκαν σε πολυκατοικίες, σπίτια, ξενοδοχείο, νηπιαγωγείο, διοικητικά κτίρια, χώρους στάθμευσης και οχήματα.

Επιθέσεις σε Χερσώνα, Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Στη Χερσώνα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ένα παιδί.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που έπληξαν 24 οικισμούς.

Στη Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφηκαν περισσότερα από 1.000 πλήγματα σε 39 οικισμούς.

Συνεχείς επιθέσεις σε Σούμι και Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια του Σούμι, δύο άνδρες τραυματίστηκαν, με τις ρωσικές δυνάμεις να πραγματοποιούν περισσότερες από 60 επιθέσεις σε 38 οικισμούς.

Στην Τσερνίχιβ, δύο άμαχοι τραυματίστηκαν από επίθεση με drone, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά σε υπόστεγο και καταστράφηκαν γεωργικά μηχανήματα.

Διακοπές ρεύματος σε επτά περιφέρειες

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε επτά περιφέρειες, μεταξύ των οποίων Μικολάιβ, Ζαπορίζια, Ντνιπροπετρόφσκ, Χερσώνα, Οδησσός, Σούμι και Χάρκοβο.

Παράλληλα, ένας εργαζόμενος στον ενεργειακό τομέα τραυματίστηκε στο Σούμι, ενώ drone έπληξε όχημα που μετέφερε τεχνικούς στο Χάρκοβο.

