Γερμανία: Ο Μερτς τονίζει τη σημασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ – Στο φόντο οι δηλώσεις Τραμπ για αποχώρηση στρατευμάτων

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε τη σημασία της διατλαντικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα, σύμφωνα με το Sky News.

«Ιδιαίτερα σημαντική η διατλαντική συνεργασία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από στρατιωτική βάση στο Μίνστερ, ο Μερτς τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ παραμένει κομβική για τη Γερμανία.

«Όπως γνωρίζετε, αυτή η διατλαντική εταιρική σχέση είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς – και προσωπικά για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επαφές με Ουάσινγκτον και πίεση προς το Ιράν

Ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε «στενή επαφή» με τους εταίρους του, ιδιαίτερα με την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να «σταματήσει να κερδίζει χρόνο», ενώ υποστήριξε την ανάγκη άρσης του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ενίσχυση της άμυνας της Γερμανίας

Αναφερόμενος σε εσωτερικά ζητήματα, ο Μερτς τόνισε ότι η Γερμανία πρέπει να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη.



Σκιά από τις δηλώσεις Τραμπ

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντασης, καθώς ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, όπου βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου θεωρείται, σύμφωνα με αναλυτές, αντίδραση σε προηγούμενα σχόλια του Μερτς, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το Ιράν «ταπείνωσε» τις ΗΠΑ.