Ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά πιθανή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία

Το ενδεχόμενο περιορισμού της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γερμανία το προσεχές διάστημα άφησε ανοιχτό την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της έντασης με τον Φρίντριχ Μερτς. Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών φέρεται να πυροδοτήθηκε από επικριτικές δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου σχετικά με τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν και εξετάζουν την πιθανή μείωση των στρατευμάτων στη Γερμανία, με μια απόφαση που θα ληφθεί στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP», αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος