Χειλάκης, Μαξίμου, Τουμασάτου, Συσσοβίτης, Φιλιππίδης μαζί στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη

Μια ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική σύμπραξη έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο θέατρο Λαμπέτη με στάσεις σε όλη την Ελλάδα.

«Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Η παράσταση θα επισκεφτεί στο πλαίσιο περιοδείας παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος.

Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται .

Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Ταυτότητα παράστασης :

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης

Φωτογραφίες-Trailer : Έφη Καρανικόλα