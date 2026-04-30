Νικόλας Ραπτάκης για Άννα Βίσση: «Την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά ήταν μία από κοινού απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»

Φωτογραφία: Instagram/nick_raptakis

Για το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση μίλησε ο Νικόλας Ραπτάκης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, «Breakfast@Star», οι οποίες δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Βίσση και ο Νικόλας Ραπτάκης συνεργάστηκαν για συνολικά 10 χρόνια, ενώ ο τραγουδιστής γνωστοποίησε το τέλος της επαγγελματικής τους σχέσης, στις αρχές Απριλίου.

Μιλώντας για την καταξιωμένη ερμηνεύτρια, ο καλλιτέχνης είπε ότι: «Εκατό χρόνια μαζί της ήμουν. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν μία από κοινού απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά».

«Ήταν εύκολη απόφαση, γιατί το σκεφτόμουν χρόνια να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω το ότι είσαι δίπλα στην καλύτερη, στην απόλυτη, αλλά ένιωθα ότι χρειαζόμουν μία δική μου εξέλιξη διαφορετική», συνέχισε.

Στο βίντεο που είχε αναρτήσει στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Νικόλας Ραπτάκης είχε αναφέρει ότι: «Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο “Hotel Ermou”. Έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια…

Αυτά τα 10 χρόνια στο “Hotel Ermou” έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο “Hotel Ermou” και στη φάση… Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο τον κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά». 

 

