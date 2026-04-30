Μεσοπρόθεσμο: Κατατέθηκε στην Κομισιόν η ετήσια έκθεση προόδου – Στο 2% ο ρυθμός ανάπτυξης, στο 3,2% ο πληθωρισμός το 2026

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) κατατέθηκε η ετήσια έκθεση της προόδου του έτους 2026 για τους στόχους που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025-2028, υπό το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης που τέθηκε σε ισχύ την 30η Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, προβλέπεται για το 2026 ρυθμός ανάπτυξης 2% και πληθωρισμός 3,2%. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και την επίδοση του 2025, αναμένεται να ανέλθει σε 3,2% το 2026 έναντι 4,9% το 2025 και το συνολικό αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης σε 0,2% το 2026 έναντι 1,7% το 2025. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 154,2% το 2024 σε 146,1% το 2025 και αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε 136,8% το 2026.

Ο ρυθμός ετήσιας αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών το 2026 αναμένεται να ανέλθει σε 7,5% το 2026, έναντι 2,9% το 2025 και -0,1% το 2024, σηματοδοτώντας τη σημαντική ενίσχυση τόσο των δαπανών που κατευθύνονται στην ενίσχυση των εισοδημάτων έναντι των προηγούμενων ετών, όσο και το κόστος της μείωσης της φορολογίας που έχουν εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο το 2026. Το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων ανέρχεται σε 2,96 δισ. ευρώ το 2025 και επιπλέον 3,7 δισ. ευρώ το 2026. Η σωρευτική αύξηση των καθαρών δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία από την εθνική ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, υπολείπεται 0,1% του ΑΕΠ έναντι του σχετικού ορίου.

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Στην ετήσια έκθεση προόδου περιλαμβάνονται οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις για τα έτη 2025 και 2026 που παρουσιάστηκαν στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επιπλέον ενσωματώνονται μέτρα με δημοσιονομικό κόστος περί τα 800 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Αυτά προβλέπουν:

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε τέκνο, με κόστος 240 εκατ. ευρώ,

κάρτα καυσίμων (fuel pass) για τον Απρίλιο και τον Μάϊο με κόστος 130 εκατ. ευρώ,

επιδότηση του Diesel στο δίκτυο για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο με κόστος 106 εκατ. ευρώ,

επιδότηση των λιπασμάτων 15% επί της αξίας των τιμολογίων για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου με κόστος 41 εκατ. ευρώ,

μόνιμη αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 300 ευρώ καθαρά και διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων , ώστε να συμπεριληφθούν 420.000 επιπλέον

δικαιούχοι, με ετήσιο κόστος 198 εκατ. ευρώ,

μόνιμη διεύρυνση των κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου ώστε να συμπεριληφθούν επιπλέον 70.000 δικαιούχοι με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ,

μόνιμη επιστροφή δύο ενοικίων σε δασκάλους, νοσηλευτές και ιατρούς, αναδρομικά από το 2025, με κόστος για το 2026, 36 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στην ετήσια έκθεση προόδου αναφέρεται η πορεία εξέλιξης όλων των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο (ΜΔΣ) 2025-2028.