Ισραήλ: Προειδοποίηση Κάτζ για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κάτζ, προειδοποίησε ότι η χώρα του ενδέχεται να χρειαστεί να αναλάβει «σύντομα» νέα στρατιωτική δράση για την εξάλειψη των «υπαρξιακών απειλών» που, όπως είπε, προέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε ξανά»

Μιλώντας σε τελετή προαγωγής του νέου αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Ομέρ Τίσλερ, ο Κάτζ τόνισε ότι, παρότι το Ισραήλ στηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν αποκλείεται νέα επέμβαση.

«Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη, αλλά ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν», ανέφερε.

«Το Ιράν έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα»

Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι το Ιράν έχει υποστεί «εξαιρετικά σοβαρά πλήγματα» τον τελευταίο χρόνο, τα οποία – όπως είπε – έχουν καθυστερήσει σημαντικά τις δυνατότητές του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συντονισμό με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ηγείται των προσπαθειών για την ολοκλήρωση των στρατηγικών στόχων απέναντι στην Τεχεράνη.

Στόχος η αποτροπή μελλοντικής απειλής

«Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ελεύθερου κόσμου για τις επόμενες γενιές», δήλωσε.