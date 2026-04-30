Ισραήλ: Προειδοποίηση Κάτζ για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Hannes P Albert/dpa
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κάτζ, προειδοποίησε ότι η χώρα του ενδέχεται να χρειαστεί να αναλάβει «σύντομα» νέα στρατιωτική δράση για την εξάλειψη των «υπαρξιακών απειλών» που, όπως είπε, προέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε ξανά»

Μιλώντας σε τελετή προαγωγής του νέου αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Ομέρ Τίσλερ, ο Κάτζ τόνισε ότι, παρότι το Ισραήλ στηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν αποκλείεται νέα επέμβαση.

«Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη, αλλά ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν», ανέφερε.

«Το Ιράν έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα»

Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι το Ιράν έχει υποστεί «εξαιρετικά σοβαρά πλήγματα» τον τελευταίο χρόνο, τα οποία – όπως είπε – έχουν καθυστερήσει σημαντικά τις δυνατότητές του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συντονισμό με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ηγείται των προσπαθειών για την ολοκλήρωση των στρατηγικών στόχων απέναντι στην Τεχεράνη.

Στόχος η αποτροπή μελλοντικής απειλής

«Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποτελέσει ξανά απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ελεύθερου κόσμου για τις επόμενες γενιές», δήλωσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε πάντα ανοιχτό το κινητό; Τι σας προκαλεί, σύμφωνα με έρευνα

Ιστορική πρωτιά στο ΕΣΥ: πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο «Μεταξά»

Ανδρουλάκης: Εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας – Η πρόταση του ΠΑΣΟ...

Λαγκάρντ για επιτόκια: Σε στάση αναμονής η ΕΚΤ μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου -Τι είπε για τις τιμές της ενέργεια...

iPhone: Το iOS 26.4 έφερε μία λειτουργία για το ξυπνητήρι που έλειπε εδώ και καιρό

Τα 4 ζώδια που μπορεί να γίνουν dark empaths – Αξιοποιούν τη σκοτεινή πλευρά της ενσυναίσθησης
περισσότερα
18:51 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Στην Ελλάδα μεταφέρονται οι επιβαίνοντες σε σκάφη του στολίσκου «Sumud» – «Την ευχαριστούμε»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχαρίστησε δημόσια την Ελλάδα για τη συνεργασία στη διαχεί...
17:25 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Τραμπ κατά Μερτς: Να ασχοληθεί με τη «διαλυμένη» χώρα του αντί να παρεμβαίνει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τον να αφιερ...
17:11 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Πεζεσκιάν: Ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ είναι καταδικασμένος να αποτύχει

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορ...
15:09 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ουισκόνσιν: 27χρονη σκότωσε τον σύντροφό της επειδή ήθελε να μαγειρέψει στο air fryer αντί να βγουν έξω για φαγητό

Μια 27χρονη γυναίκα από το Ουισκόνσιν, στις ΗΠΑ, βρίσκεται αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς