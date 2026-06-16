Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ συνάντηση με τον Πούτιν στις ΗΠΑ

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα (15/06) ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης, σε μορφή που θα δυσκόλευε τη ρωσική πλευρά να την απορρίψει.

«Χθες Κυριακή (14/06), συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης στις ΗΠΑ, σε μια μορφή που ο Πούτιν θα δυσκολευόταν πολύ να αρνηθεί, τουλάχιστον στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω X.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι η στάση της Ρωσίας θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πίεσης προς τη Μόσχα.

«Θα δούμε τι θα προκύψει. Εάν η Ρωσία αρνηθεί κι αυτήν την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι είχε προτείνει και στο παρελθόν μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο μόνο εφόσον η συνάντηση πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, όρο που απορρίπτει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ