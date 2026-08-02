Μόσχα: Μια γυναίκα μετέφερε τη βόμβα κοντά σε πολυτελές εστιατόριο – 3 νεκροί και 21 τραυματίες

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φονική επίθεση κοντά σε πολυτελές εστιατόριο της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου (1/8) που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 21 -ανάμεσά τους κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση, προήλθε από αυτοσχέδια βόμβα που φέρεται να μετέφερε μια νεαρή γυναίκα ουκρανικής καταγωγής.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις οκτώ το βράδυ σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες την πλατεία Κουντρίνσκγια, όταν η γυναίκα -η οποία πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στα θύματα- προσπάθησε να μπει στο εστιατόριο Balzi Rossi. Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο RIA, ο φύλακας ασφαλείας την σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα πριν το ένα κιλό TNT που κουβαλούσε επάνω της και το οποίο περιείχε και μεταλλικά θραύσματα, σκορπίσει το θάνατο.

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας έχει αναλάβει τις έρευνες

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο Balzi Rossi ο Συνταγματάρχης Αλεξάντρ Τσάικο, Αρχηγός των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, ο οποίος γιόρταζε τα γενέθλια του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Kommersant, η βόμβα φαίνεται ότι πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως και στόχος ήταν όσοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στον αίθριο χώρο του πολυτελούς εστιατορίου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, η γυναίκα να μετέφερε εν αγνοία της την βόμβα. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι που θα επιβεβαιώσει η όχι η έρευνα που έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας.