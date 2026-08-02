LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Μόσχα: Μια γυναίκα μετέφερε τη βόμβα κοντά σε πολυτελές εστιατόριο – 3 νεκροί και 21 τραυματίες

Η φονική επίθεση κοντά σε πολυτελές εστιατόριο της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου 01/08, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 21, προήλθε από αυτοσχέδια βόμβα. Μια νεαρή γυναίκα ουκρανικής καταγωγής φέρεται να μετέφερε τη βόμβα, η οποία πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, ενώ η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας έχει αναλάβει τις έρευνες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΜΟΣΧΑ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φονική επίθεση κοντά σε πολυτελές εστιατόριο της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου 01/08 στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 21.
  • Η επίθεση προήλθε από αυτοσχέδια βόμβα που φέρεται να μετέφερε μια νεαρή γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, η οποία πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στα θύματα.
  • Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας έχει αναλάβει τις έρευνες, ενώ ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι στόχος ενδέχεται να ήταν ο Συνταγματάρχης Αλεξάντρ Τσάικο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φονική επίθεση κοντά σε πολυτελές εστιατόριο της Μόσχας το βράδυ του Σαββάτου (1/8) που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 21 -ανάμεσά τους κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση, προήλθε από αυτοσχέδια βόμβα που φέρεται να μετέφερε μια νεαρή γυναίκα ουκρανικής καταγωγής.

Μόσχα: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη στο κέντρο της πόλης

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις οκτώ το βράδυ σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες την πλατεία Κουντρίνσκγια, όταν η γυναίκα -η οποία πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στα θύματα- προσπάθησε να μπει στο εστιατόριο Balzi Rossi. Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο RIA, ο φύλακας ασφαλείας την σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα πριν το ένα κιλό TNT που κουβαλούσε επάνω της και το οποίο περιείχε και μεταλλικά θραύσματα, σκορπίσει το θάνατο.

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο όπλων στη Ρωσία – Απάντηση της Μόσχας με επιθέσεις σε λιμάνια και το Κίεβο

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας έχει αναλάβει τις έρευνες

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο Balzi Rossi  ο Συνταγματάρχης Αλεξάντρ Τσάικο, Αρχηγός των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, ο οποίος γιόρταζε τα γενέθλια του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Kommersant, η βόμβα φαίνεται ότι πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως και στόχος ήταν όσοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στον αίθριο χώρο του πολυτελούς εστιατορίου. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, η γυναίκα να μετέφερε εν αγνοία της την βόμβα. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι που θα επιβεβαιώσει η όχι η έρευνα που έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ