Μόσχα: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη στο κέντρο της πόλης

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ κοντά σε καφετέρια στην πλατεία Κουντρινσκάγια, στο κέντρο της Μόσχας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες φέρουν τραύματα διαφορετικής σοβαρότητας.

Οι ανακριτές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας ανέφερε ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από την έκρηξη μιας φιάλης αερίου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει το στοιχείο αυτό.

Moscow police announced that an explosion took place on Saturday evening near a cafe, causing three deaths and 15 injuries. pic.twitter.com/PnRuLjmR8T — Channel 8 English (@Channel8English) August 1, 2026

Το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA δημοσίευσε βίντεο με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς στον τόπο του συμβάντος, ο οποίος είχε αποκλειστεί από το κοινό.

Το διαδικτυακό ειδησεογραφικό μέσο The Baza, το οποίο διαθέτει καλές επαφές με τις αστυνομικές αρχές, ανέφερε ότι η έκρηξη είχε σημειωθεί στο πολυτελές ιταλικό εστιατόριο Balzi Rossi. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του εστιατορίου, το κατάστημα ήταν κλειστό το Σάββατο λόγω ιδιωτικής εκδήλωσης.