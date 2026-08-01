Ισπανία: Εγκαθιστά πλωτό φράγμα στη Θέουτα μετά την μαζική εισροή μεταναστών που στοίχισε της ζωή σε 67 ανθρώπους

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Η αστυνομία στη Θέουτα άρχισε το Σάββατο να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων, με την Ισπανία να ανακοινώνει ότι οι διελεύσεις μεταναστών στον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, σταμάτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και στα ανοικτά των συνόρων της με το Μαρόκο.

Είχε προηγηθεί η μαζική εισροή των προηγούμενων ημερών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 50.000 άτομα άρχισαν να εισέρχονται στη Θέουτα από ξηράς και θαλάσσης από την Πέμπτη, σε μια άνευ προηγουμένου εισροή σε ένα από τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Περισσότερα από 48.000 από αυτά επέστρεψαν στο Μαρόκο εντός 48 ωρών, ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

Βίντεο που μετέδωσε σήμερα το Reuters έδειχνε Ισπανούς στρατιώτες και αστυνομικούς να περιπολούν στην σχεδόν έρημη παραλία του Ταραχάλ, που ήταν καλυμμένη από ομίχλη.

Η ισπανική Πολιτοφυλακή άρχισε να τοποθετεί το νέο φράγμα στις 8:50 π.μ. ώρα Ελλάδος, στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα κύρια σημεία που χρησιμοποιούν όσοι προσπαθούν να εισέλθουν στο λιλιπούτειο ισπανικό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το φουσκωτό φράγμα, σε συνδυασμό με μια σειρά αγκυροβολημένων ναυτικών σημαντήρων, έχει σχεδιαστεί ώστε να υψώνεται 30 έως 70 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να εκτείνεται έως και ένα μέτρο κάτω από αυτήν, προστίθεται στην ανακοίνωση, ενώ μία δίοδος μεταξύ των φραγμάτων θα επιτρέπει στα σκάφη της Πολιτοφυλακής να περιπολούν στην περιοχή.

Τουλάχιστον 67 σοροί έχουν ανασυρθεί από την ισπανική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με αξιωματούχους, αφού ορισμένοι μετανάστες πνίγηκαν και άλλοι σκοτώθηκαν όταν έπεσαν ενώ προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη και στο συνοριακό φράχτη.

Πολλοί ωθήθηκαν να μεταναστεύσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ενώ ενθαρρύνθηκαν από φήμες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ