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Αρτοποιός για τις φωτιές: «Θα είναι πολύ δύσκολο βράδυ – Τα κύρια μέτωπα είναι αυτά της Αττικοβοιωτίας και της Φωκίδας»

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, προμηνύει μια πολύ δύσκολη επιχειρησιακά βραδιά λόγω των πυρκαγιών, παρά την μείωση της έντασης των ανέμων.

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ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ ΒΙΛΙΩΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, προμηνύει ότι η βραδιά θα είναι “πολύ δύσκολη επιχειρησιακά”, με κύρια μέτωπα αυτά της Αττικοβοιωτίας και στο Σκάλωμα Φωκίδας.
  • Συγκεκριμένα, στο Πόρτο Γερμενό οι φωτιές απειλούν την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μύτικα και την Ψάθα, ενώ στη Φωκίδα, τα πιο σημαντικά μέτωπα βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο.
  • Περισσότεροι από 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων Γάλλων και Ρουμάνων, επιχειρούν στα μέτωπα, αντιμετωπίζοντας ακραίες συνθήκες ανέμων που έφταναν τα 6 και 7 μποφόρ και δεν επέτρεψαν τη χρήση εναέριων μέσων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει σε έναν βαθμό, ωστόσο, προμηνύει ότι η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη επιχειρησιακά.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα κύρια μέτωπα που μας απασχολούν είναι αυτά της Αττικοβοιωτίας και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό πιο δύσκολες είναι οι φωτιές που απειλούν από Ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα. Στη Φωκίδα, αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά μέτωπα βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο, στα οποία πλησιάζει η φωτιά», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των επιχειρήσεων επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Σε αυτούς συγκαταλέγονται Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες».

«Όλο το 48ωρο είχαμε ακραίες συνθήκες ανέμων που έφταναν τα 6 και 7 μποφόρ και δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα», συμπλήρωσε και τέλος κατέληξε: «πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των Αρχών όλη τη νύχτα».

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