Νέες συγκλονιστικές εικόνες από το σφοδρό τροχαίο με έναν νεκρό στη Φθιώτιδα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου όταν δύο φορτηγά, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς. Το άλλο φορτηγό κατέληξε τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.

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