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Νέες συγκλονιστικές εικόνες από το σφοδρό τροχαίο με έναν νεκρό στη Φθιώτιδα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από άγνωστες συνθήκες.

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Φθιώτιδα, τροχαίο 
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου.
  • Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες, με το ένα να τυλίγεται στις φλόγες και να καίγεται ολοσχερώς.
  • Ο οδηγός του άλλου φορτηγού βρήκε τραγικό θάνατο επί τόπου, ενώ ο συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου όταν δύο φορτηγά, κάτω από άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς. Το άλλο φορτηγό κατέληξε τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.

Δείτε βίντεο από drone και φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου

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@lamiareport.grΦοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone♬ News – Simple and versatile background music(1709669) – zomap

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