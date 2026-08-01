Στα μέτωπα των πυρκαγιών και η ΕΛΑΣ: Εκκενώσεις πόρτα-πόρτα σε Πόρτο Γερμενό, Άγιο Νεκτάριο και Ψάθα

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Συνεχίστηκαν μέχρι αργά οι εκκενώσεις από αστυνομικούς σε Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, ενώ η καταστροφική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη για δεύτερο 24ωρο στη δυτική Αττική.

Βίντεο που ανέβηκε στα social της ΕΛΑΣ δείχνει τους ένστολους να επιχειρούν στις περιοχές, ενημερώνοντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν άμεσα από τα επικίνδυνα σημεία.

Συνολικά επιχειρούν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έξι ομάδες ΔΙΑΣ, δύο περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τέσσερις σταθμοί Ασφαλείας και οκτώ περιπολικά της Τροχαίας.