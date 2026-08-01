Άνοιξε λογαριασμό με την Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης – Δείτε το γκολ

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Ο Χρήστος Τζόλης δείχνει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια με την φανέλα της Άρσεναλ, πόσο θέλει να βρίσκεται στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα.

Στην «παρθενική» εμφάνισή του ως «κανονιέρης» έδωσε ασίστ, σε ανεπίσημο φιλικό. Στο πρώτο… επίσημο σκόραρε με ωραίο και έξυπνο σουτ στη γωνία, μια ονειρική εκκίνηση του Έλληνα winger με τους πρωταθλητές Αγγλίας που υπόσχεται πολλά.

Δείτε το γκολ του Χρήστου Τζόλη: