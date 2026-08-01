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Άνοιξε λογαριασμό με την Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης – Δείτε το γκολ

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με την Άρσεναλ, καταγράφοντας ασίστ σε ανεπίσημο φιλικό και σκοράροντας στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Ο Έλληνας winger δείχνει από νωρίς την επιθυμία του να καθιερωθεί στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα, με την αρχή του να χαρακτηρίζεται ως ονειρική.

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Αθλητισμός

Χρήστος Τζόλης, Άρσεναλ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Τζόλης δείχνει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια με την φανέλα της Άρσεναλ, πόσο θέλει να βρίσκεται στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα.
  • Στην «παρθενική» εμφάνισή του ως «κανονιέρης» έδωσε ασίστ σε φιλικό, ενώ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σκόραρε με ωραίο και έξυπνο σουτ.
  • Μια ονειρική εκκίνηση του Έλληνα winger με τους πρωταθλητές Αγγλίας που υπόσχεταί πολλά για τη συνέχεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Χρήστος Τζόλης δείχνει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια με την φανέλα της Άρσεναλ, πόσο θέλει να βρίσκεται στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα.

Στην «παρθενική» εμφάνισή του ως «κανονιέρης» έδωσε ασίστ, σε ανεπίσημο φιλικό. Στο πρώτο… επίσημο σκόραρε με ωραίο και έξυπνο σουτ στη γωνία, μια ονειρική εκκίνηση του Έλληνα winger με τους πρωταθλητές Αγγλίας που υπόσχεται πολλά.

Δείτε το γκολ του Χρήστου Τζόλη:

 

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