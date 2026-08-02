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Ευρωπαϊκό υγρού στίβου 2026 – Καλλιτεχνική κολύμβηση: Τέταρτη η εθνική στον προκριματικό του ελεύθερου ομαδικού

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Αθλητισμός

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Την τέταρτη θέση στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του ομαδικού κατέλαβε η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Οι Θάλεια Δαμπάλη, Ολγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτώ Ζαγγανά και ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης συγκέντρωσαν 220.6266 βαθμούς, μένοντας πίσω από την ομάδα των ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία (272.7400β.), την Ισπανία (266.5275β.) και την Ιταλία (235.7041β.).

Ο προκριματικός στο ελεύθερο ομαδικό είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς και οι οκτώ συμμετέχουσες χώρες (Ισραήλ, Ουκρανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία οι υπόλοιπες) πέρασαν στον τελικό, που θα γίνει αύριο το απόγευμα (3/8, 17:00). Νωρίτερα αύριο (10:00) θα γίνει ο τελικός στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο γυναικών, με τη συμμετοχή της Βασιλικής Αλεξανδρή.

Πηγή: ΑΠΕ

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