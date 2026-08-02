Φωτιά στη Δυτική Αττική: Όλες οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές

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Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έχει προχωρήσει η Αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

-Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

-Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

-Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του καταστήματος «Βασιλόπουλος» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι