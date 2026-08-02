Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική – Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα αεροσκάφη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική έχουν ξεκινήσει ρίψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.