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Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική – Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα αεροσκάφη

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Δυτική Αττική, με ένα μέτωπο στην Αγία Παρασκευή και άλλο ένα να κινείται προς τα Μέγαρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ έχουν ξεκινήσει και ρίψεις νερού από αέρος με 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα να επιχειρούν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, ενώ ένα δεύτερο μέτωπο κινείται προς τα Μέγαρα.
  • Έχουν ξεκινήσει ρίψεις νερού από αέρος, με 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα να επιχειρούν στην πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική έχουν ξεκινήσει ρίψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

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