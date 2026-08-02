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Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος στον Άγ. Νικόλαο Σίβηρης – Κολυμπώντας βγήκαν στην ακτή οι πέντε επιβάτες

Μια μηχανοκίνητη λέμβος με πέντε Ρουμάνους τουρίστες βυθίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν κολυμπώντας στην κοντινή ακτή και είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μηχανοκίνητη λέμβος με πέντε επιβάτες βυθίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
  • Οι πέντε επιβαίνοντες, Ρουμάνοι τουρίστες, βγήκαν κολυμπώντας στην κοντινή ακτή και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
  • Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μηχανοκίνητη λέμβος με πέντε επιβάτες βυθίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με τους επιβαίνοντες -Ρουμάνους τουρίστες- να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα. Όλοι οι επιβάτες της λέμβου είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: ΑΠΕ

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