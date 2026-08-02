Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από αύριο για τους πολίτες

Νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο θα πρέπει να έχουν από αύριο, 3 Αυγούστου οι πολίτες στην κατοχή τους, καθώς οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα έχουν πλέον καμία ισχύ για ταξίδια στο εξωτερικό, αφού δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αυτό σημαίνει πως, από την ημερομηνία αυτή και έπειτα αυτές δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη αλλά και σε χώρες εντός της Ζώνης Σένγκεν.

Ωστόσο, διευκρινίζεται πως οι παλαιές μπλε ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως τον Σεπτέμβριο του 2027 για συναλλαγές εντός Ελλάδας, όπως σε τράπεζες, σε δημόσιες υπηρεσίες και σε κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας

Υπενθυμίζεται πως, η νέα ταυτότητα εκδίδεται για τον πολίτη, αφού προηγουμένως έχει κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με επιλογή της Περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου. Η παράδοση της νέας ταυτότητας γίνεται συνήθως μέσα σε περίπου 7 ημέρες. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Και για τους πολύτεκνους η τιμή του παραβόλου πέφτει στα 5 ευρώ.

Μόλις λοιπόν εκδοθεί η νέα ταυτότητα, μετά οι δημόσιες υπηρεσίες θα ενημερωθούν αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν χρειάζεται ο πολίτης να προβεί σε κάποια ενέργεια.

Αντίθετα, σε ιδιωτικούς φορείς, όπως σε τράπεζες, σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απόπειρες απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε άγνωστους.