Επικοινωνία Τραμπ με Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για αποκλιμάκωση της έντασης

Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε την ανάγκη να «δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Διάλογος και αποκλιμάκωση της έντασης…

«Ο πρίγκιπας διάδοχος υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις καθώς και τη σημασία να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί εκεχειρία», ανέφερε το SPA, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος χωρών της περιοχής, νέα πλήγματα που είχαν προγραμματιστεί εναντίον του Ιράν.

Με… «ναι μεν, αλλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αναστολή δεν συνιστά οριστική μεταβολή στάσης, καθώς η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.