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Επικοινωνία Τραμπ με Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για αποκλιμάκωση της έντασης

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ την ανάγκη για διάλογο και αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτή η επικοινωνία έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή προγραμματισμένων πληγμάτων κατά του Ιράν, κατόπιν αιτήματος χωρών της περιοχής, αν και προειδοποίησε ότι η οριστική στάση εξαρτάται από μελλοντική συμφωνία με την Τεχεράνη.

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Διεθνή Νέα

ΤΡΑΜΠ ΜΕ ΣΑΛΜΑΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τόνισε την ανάγκη να «δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης.
  • Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η αναστολή δεν συνιστά οριστική μεταβολή στάσης, καθώς η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

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Ο πρίγκιπας διάδοχος και ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε την ανάγκη να «δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

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Διάλογος και αποκλιμάκωση της έντασης…

«Ο πρίγκιπας διάδοχος υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις καθώς και τη σημασία να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί εκεχειρία», ανέφερε το SPA, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος χωρών της περιοχής, νέα πλήγματα που είχαν προγραμματιστεί εναντίον του Ιράν.

Με… «ναι μεν, αλλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αναστολή δεν συνιστά οριστική μεταβολή στάσης, καθώς η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

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