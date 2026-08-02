LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Axios: Η Σαουδική Αραβία ζητά από τον Τραμπ να αποφύγει νέα κλιμάκωση με το Ιράν

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ την ανησυχία του για ενδεχόμενα νέα μαζικά αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, καλώντας τον να επιδιώξει αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές ως απάντηση σε πρόσφατη πυραυλική επίθεση στην Ιορδανία και εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, άλλες χώρες της περιοχής, όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πιέζουν επίσης για αποκλιμάκωση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Axios
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρεται να εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιδιώξει την αποκλιμάκωση της έντασης και να αποφύγει νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές ως απάντηση στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, καθώς και στις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ.
  • Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης, ενώ η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής πιέζουν για αποκλιμάκωση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέων μαζικών αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν φέρεται να εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ακόμη πηγή με γνώση της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαουδάραβας ηγέτης ζήτησε διευκρινίσεις για το αμερικανικό σχέδιο και φέρεται να κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιδιώξει την αποκλιμάκωση της έντασης και να αποφύγει μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές εξετάζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ ως απάντηση στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, αλλά και στις συνεχιζόμενες εντάσεις γύρω από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με το Axios, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει γνωρίσει επανειλημμένες παύσεις λόγω προσπαθειών για διαπραγματεύσεις.

Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έχει τα τελευταία χρόνια επιδιώξει να περιορίσει τις εντάσεις στην περιοχή. Παράλληλα, και άλλες χώρες, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία και το Πακιστάν, φέρονται να πιέζουν για αποκλιμάκωση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η Ουάσινγκτον και η σαουδαραβική πρεσβεία δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες αυτές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ