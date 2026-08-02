Axios: Η Σαουδική Αραβία ζητά από τον Τραμπ να αποφύγει νέα κλιμάκωση με το Ιράν

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Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέων μαζικών αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν φέρεται να εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ακόμη πηγή με γνώση της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαουδάραβας ηγέτης ζήτησε διευκρινίσεις για το αμερικανικό σχέδιο και φέρεται να κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιδιώξει την αποκλιμάκωση της έντασης και να αποφύγει μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσης σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές εξετάζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ ως απάντηση στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, αλλά και στις συνεχιζόμενες εντάσεις γύρω από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Μια τέτοια κίνηση, σύμφωνα με το Axios, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει γνωρίσει επανειλημμένες παύσεις λόγω προσπαθειών για διαπραγματεύσεις.

Scoop: Saudi crown prince raises concerns over Trump’s plans for massive Iran strikes https://t.co/i4vS39GrKM — Axios (@axios) August 1, 2026

Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έχει τα τελευταία χρόνια επιδιώξει να περιορίσει τις εντάσεις στην περιοχή. Παράλληλα, και άλλες χώρες, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία και το Πακιστάν, φέρονται να πιέζουν για αποκλιμάκωση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η Ουάσινγκτον και η σαουδαραβική πρεσβεία δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες αυτές.