Κούβα: Νέο μπλακ άουτ εν μέσω βαθιάς ενεργειακής κρίσης

Προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα Αβάνα, μετά από βλάβη στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε ανάρτησή της στο X, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας, Unión Eléctrica (UNE), ανακοίνωσε ότι η βλάβη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και επηρέασε το δυτικό τμήμα του νησιού.
Nota
A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Mtzas a Cfgos y de Mtzass a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. pic.twitter.com/yQPUjlF2uz
— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 1, 2026
Οι διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ενεργειακές δυσκολίες, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στις αρχές του 2026 η ενεργειακή κρίση επιδεινώθηκε μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία απείλησε με αντίποινα όσους προμηθεύουν την Κούβα με καύσιμα.
Στην κρίση καυσίμων προστίθεται και η επιδείνωση της κατάστασης των θερμοηλεκτρικών σταθμών της χώρας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι παλαιωμένοι, υπερφορτωμένοι και χωρίς την απαραίτητη συντήρηση.