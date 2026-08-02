Κούβα: Νέο μπλακ άουτ εν μέσω βαθιάς ενεργειακής κρίσης

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Προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα Αβάνα, μετά από βλάβη στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ανάρτησή της στο X, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας, Unión Eléctrica (UNE), ανακοίνωσε ότι η βλάβη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και επηρέασε το δυτικό τμήμα του νησιού.

Nota A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Mtzas a Cfgos y de Mtzass a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. pic.twitter.com/yQPUjlF2uz — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 1, 2026

Οι διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ενεργειακές δυσκολίες, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις αρχές του 2026 η ενεργειακή κρίση επιδεινώθηκε μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία απείλησε με αντίποινα όσους προμηθεύουν την Κούβα με καύσιμα.

Στην κρίση καυσίμων προστίθεται και η επιδείνωση της κατάστασης των θερμοηλεκτρικών σταθμών της χώρας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι παλαιωμένοι, υπερφορτωμένοι και χωρίς την απαραίτητη συντήρηση.