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Κούβα: Νέο μπλακ άουτ εν μέσω βαθιάς ενεργειακής κρίσης

Προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πέντε επαρχίες της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της Αβάνας, μετά από βλάβη στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το νέο μπλακ άουτ καταγράφεται εν μέσω σοβαρών ενεργειακών δυσκολιών, οι οποίες επιδεινώνονται από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και την κακή κατάσταση των θερμοηλεκτρικών σταθμών της χώρας.

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Διεθνή Νέα

Κούβα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα Αβάνα, μετά από βλάβη στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Οι διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ενεργειακές δυσκολίες, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Στις αρχές του 2026 η ενεργειακή κρίση επιδεινώθηκε μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, ενώ στην κρίση καυσίμων προστίθεται και η επιδείνωση της κατάστασης των παλαιωμένων θερμοηλεκτρικών σταθμών της χώρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε πέντε από τις 15 επαρχίες της Κούβας, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα Αβάνα, μετά από βλάβη στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ανάρτησή της στο X, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας, Unión Eléctrica (UNE), ανακοίνωσε ότι η βλάβη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου και επηρέασε το δυτικό τμήμα του νησιού.

Οι διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρές ενεργειακές δυσκολίες, εν μέσω του πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις αρχές του 2026 η ενεργειακή κρίση επιδεινώθηκε μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία απείλησε με αντίποινα όσους προμηθεύουν την Κούβα με καύσιμα.

Στην κρίση καυσίμων προστίθεται και η επιδείνωση της κατάστασης των θερμοηλεκτρικών σταθμών της χώρας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι παλαιωμένοι, υπερφορτωμένοι και χωρίς την απαραίτητη συντήρηση.

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