Γάζα: Επτά νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά τη συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και νοσοκομειακές πηγές.

Το νέο πλήγμα σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρησή της από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη διάλυση των ένοπλων οργανώσεων, μεταξύ αυτών και της Χαμάς.

Η Χαμάς έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία, ενώ από την πλευρά του Ισραήλ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση.

Διάφορα βίαια επεισόδια, ιδίως αεροπορικά πλήγματα και πυρά, αναφέρθηκαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο και πηγή του στις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επίθεσή του, τις παραβιάσεις του και τις παραβάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορα πλήγματα στην πόλη της Γάζας, στη Ντέιρ αλ Μπάλα και στη Χαν Γιούνις.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, βομβαρδισμός τραυμάτισε ανθρώπους στη Ντέιρ αλ Μπάλα, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Ακσά. Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό στο AFP.

Μερικές ώρες αργότερα, άλλη επίθεση στοχοποίησε αποθήκη ιατρικού υλικού του νοσοκομείου Αλ Ακσά, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

🚨 An open Israeli massacre continues across Gaza despite claims of a ceasefire. As the world welcomes Gaza’s disarmament, Israeli attacks continue without pause. Between dawn and 10:00 p.m. today, Israeli forces carried out repeated attacks across the Gaza Strip, including:… pic.twitter.com/n4mg7r5kLZ — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 1, 2026

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε κτήριο που αποτελούσε «κρησφύγετο τρομοκρατών της Χαμάς, που αποθήκευαν εκεί τα όπλα τους» και διαβεβαίωσε πως έλαβε μέτρα για να μην πάθουν κακό άμαχοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καταστράφηκαν δύο από τις τέσσερις αποθήκες φαρμάκων του νοσοκομείου κι υπέστησαν σοβαρές οι υπόλοιπες δύο καθώς και κοντινή κινητή κλινική.

Επιτόπου, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μεγάλο κρατήρα και προσωπικό να ψάχνει στα συντρίμμια ανάμεσα σε σκορπισμένα φάρμακα.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε ότι τον περασμένο μήνα σκοτώθηκαν 152 άνθρωποι. Αυτός ήταν ο πιο βαρύς μηνιαίος απολογισμός αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, κατά τα στοιχεία του.

Le Forze armate di Israele (Idf) sabato hanno bombardato un deposito di farmaci accanto all’ospedale Martiri di al-Aqsa a Deir al Belah, nel centro della Striscia di Gaza. Il magazzino di medicine è stato distrutto e al suo posto c’è il cratere creato dagli ordigni israeliani.… pic.twitter.com/xpp3aAlDyB — Repubblica (@repubblica) August 1, 2026

«Μεταξύ ελπίδας και φόβου»

«Ζούμε μεταξύ ελπίδας και φόβου», σχολίασε ο Αμπντάλα αλ Χου, τριαντάρης από τη βόρεια Γάζα. «Θέλουμε αληθινή κατάπαυση του πυρός, καθώς κάθε ώρα που περνάει έχουμε περισσότερα θύματα», πρόσθεσε.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP για να του θέσει ερωτήματα σχετικά με τους βομβαρδισμούς, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε είτε ότι έπληξε μέλη της Χεζμπολάχ, είτε πως συγκεντρώνει ακόμη πληροφορίες για τα γεγονότα.

Ανέφερε ακόμη ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες παραμένουν ανεπτυγμένοι σε τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλο παλαιστινιακό κίνημα, σύμμαχο της Χαμάς, έκρινε σε ανακοίνωσή του ότι «η συνέχιση της κλιμάκωσης και οι παραβιάσεις της συμφωνίας της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Στο Κάιρο, στελέχη τόσο της Χαμάς όσο και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ κάλεσαν χθες να αναγκαστεί το Ισραήλ να σταματήσει «όλες τις μορφές επίθεσης».

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ισραήλ, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καλώντας τους μεσολαβητές να «ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός».

Κι οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ουσιαστικά καθημερινά για παραβιάσεις της ανακωχής από τον Οκτώβριο κι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να είναι πολύ συχνοί.

Από τη 10η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 1.222 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον θύλακο, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Κατά επίσημα δεδομένα, ο ισραηλινός στρατός έχασε πέντε στρατιώτες στη Γάζα το ίδιο διάστημα, καθώς και πολίτη συμβασιούχο του.

Οι περιορισμοί που συνεχίζουν να επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης κι η περιορισμένη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας εμποδίζουν την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο των απολογισμών των θυμάτων και την ελεύθερη κάλυψη των γεγονότων στο πεδίο, σημειώνει το AFP.