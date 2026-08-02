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Κεφαλονιά: Ενεργοποιήθηκε το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Πάστρας Κεφαλονιάς λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να καλούν σε ετοιμότητα και τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων φορέων, καθώς η κατάσταση παρακολουθείται από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πάστρα στην Κεφαλονιά, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.
  • Η κατάσταση της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τον Δήμο να συνδράμει με μέσα και μηχανήματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την πυρκαγιά λίγο μετά τις 23:20 το βράδυ του Σαββάτου (1/8).

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Κεφαλονιάς με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 00:20 ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

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