Κεφαλονιά: Ενεργοποιήθηκε το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τον Δήμο να συνδράμει με μέσα και μηχανήματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την πυρκαγιά λίγο μετά τις 23:20 το βράδυ του Σαββάτου (1/8).

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Κεφαλονιάς με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Στις 00:20 ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.