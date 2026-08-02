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Αραγτσί: Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε την προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική» ή «επιθετική ενέργεια» από τις ΗΠΑ. Τόνισε επίσης πως οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ή συμμετοχή χωρών της περιοχής, θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ανάλογη απάντηση».

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Διεθνή Νέα

Αραγτσί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» των ΗΠΑ απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
  • Ο Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια».
  • Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τόνισε πως οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ανάλογη απάντηση».

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Την προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» των ΗΠΑ απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Η δήλωση έγινε μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια».

Ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τόνισε πως οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ή οποιαδήποτε συμμετοχή χωρών της περιοχής σε αυτήν, θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ανάλογη απάντηση», σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή του στο Telegram.

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