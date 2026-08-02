Αραγτσί: Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» των ΗΠΑ

Την προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» των ΗΠΑ απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
Η δήλωση έγινε μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν.
Ο Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια».
Ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τόνισε πως οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ή οποιαδήποτε συμμετοχή χωρών της περιοχής σε αυτήν, θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ανάλογη απάντηση», σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή του στο Telegram.
BREAKING: Iran’s FM Abbas Araghchi has warned against any “adventurous action” by the US and said Iran is ready to respond decisively to any “aggression”, according to a statement on his Telegram account.
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 1, 2026