Μυλοπόταμος: Συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.200 μερίδες φαγητού για πυροσβέστες και κατοίκους

Έμπρακτη στήριξη στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών προσέφερε ο Δήμος Μυλοποτάμου, καθώς μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1.200 μερίδες ζεστού φαγητού, αλλά και εκατοντάδες είδη πρώτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή επιχειρήσεων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, πολιτιστικών συλλόγων, προέδρων δημοτικών κοινοτήτων, εθελοντών, εργαζομένων του Δήμου, πολιτών και επισκεπτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα προσφοράς.

Οι μερίδες παραδόθηκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και διανεμήθηκαν στους πυροσβέστες και τους εθελοντές που εξακολουθούν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, ενώ τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης προωθήθηκαν στις πληγείσες περιοχές για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των κατοίκων. Παράλληλα, μέρος των γευμάτων προσφέρθηκε στο Γηροκομείο Ρεθύμνου και στον Σύλλογο «Αγάπη».

Μυλοπόταμος: Πάνω από 1.200 μερίδες φαγητού και είδη πρώτης ανάγκης σε πυρόπληκτους και πυροσβέστες – Μαζική κινητοποίηση αλληλεγγύης https://t.co/WB0Twrl595 — Ρέθεμνος – RethemnosNews.gr (@rethnews) August 1, 2026

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γεώργιος Κλάδος, χαρακτήρισε συγκινητική την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια. Όπως ανέφερε, «υπάρχουν τόποι που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ιστορία τους, αλλά και για τον τρόπο που στέκονται απέναντι στις δυσκολίες. Ο Μυλοπόταμος είναι ένας από αυτούς, ένας τόπος που στις κρίσιμες στιγμές απαντά με ενότητα, ανθρωπιά και πράξεις».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Ζαχαρίας Λαδιανός σημείωσε ότι η δράση ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι κάθε προσφορά είχε τη δική της αξία και συνέβαλε ώστε η βοήθεια να φτάσει έγκαιρα σε όσους τη χρειάζονταν. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν, καθώς και τους εργαζομένους των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την άμεση κινητοποίησή τους.

Με αφορμή τη μεγάλη κινητοποίηση, ο Δήμος Μυλοποτάμου απηύθυνε και έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, υπογραμμίζοντας ότι η υπευθυνότητα και η συνεργασία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία του τόπου.