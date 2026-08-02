Τραγωδία στο Περού: Συντριβή τουριστικού αεροσκάφους με 13 νεκρούς

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο νότιο Περού, όταν μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 13 επιβαίνοντες.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Περού, TVPeru, μετέδωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 11 επιβάτες και δύο πιλότοι. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Πουέμπλο Βιέχο, περίπου έξι χιλιόμετρα από την πόλη της Νάσκα και περίπου 12 χιλιόμετρα από τον χώρο των Γραμμών της Νάσκα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αεροσκάφος ανήκε στην περουβιανή αεροπορική εταιρεία Aerodiana. Η εταιρεία δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει το περιστατικό. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Πίσκο με προορισμό να πραγματοποιήσει πτήση πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα, όμως λίγα λεπτά αργότερα χάθηκε η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο RPP.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα και οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα συντρίμμια ενός μικρού αεροσκάφους να καπνίζουν σε άνυδρες πεδιάδες. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα του βίντεο.

JUST IN: 13 killed after tourist plane crashes in Nasca, Ica, Peru pic.twitter.com/pUcqfEZLix — Rapid Report (@RapidReport2025) August 1, 2026

Οι Γραμμές της Νάσκα, τεράστια σχέδια και γεωμετρικά σχήματα χαραγμένα στην έρημο του νότιου Περού, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, προσελκύοντας περίπου 100.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι επισκέπτες συνήθως τις παρατηρούν από ψηλά πετώντας με μικρά αεροσκάφη που πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από την περιοχή.

🇵🇪 PERÚ: TRAGEDIA AÉREA EN NAZCA Una avioneta turística se estrelló este sábado mientras sobrevolaba el sitio arqueológico de Nazca, en el sur de Perú, dejando 13 muertos pic.twitter.com/2qassozyy6 — Media Oriente (@MediaOriente) August 1, 2026

Οι πτήσεις πάνω από τις Γραμμές της Νάσκα που αναχωρούν από το κοντινό αεροδρόμιο Maria Reiche είχαν ανασταλεί την Παρασκευή λόγω των ανέμων η ταχύτητα των οποίων ξεπερνούσε τα 40 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας μεταφορά σκόνης και περιορισμό της ορατότητας. Οι ισχυροί άνεμοι ανάγκασαν ένα μικρό αεροσκάφος με δύο Περουβιανούς τουρίστες και ένα ακόμη αεροσκάφος με έξι ξένους επισκέπτες να αλλάξουν πορεία και να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο της Μαρκόνα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.