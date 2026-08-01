Ισπανία: Γιατί η Θέουτα αποτελεί εστία μεταναστευτικής έντασης – Πώς κατάφεραν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να περάσουν από το Μαρόκο;

Οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ του Μαρόκου και του μικρού ισπανικού εδάφους της Θέουτα φαίνεται να κατέρρευσαν τις τελευταίες ημέρες, επιτρέποντας σε περίπου 50.000 άτομα να περάσουν στην ισπανική πλευρά, σε χαοτικές και επικίνδυνες σκηνές που είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους.

Ο αριθμός των αφιχθέντων αντιστοιχούσε σε περισσότερο από τα δύο τρίτα του μόνιμου πληθυσμού της Θέουτα, όπου την Παρασκευή εκτυλισσόταν μια ανθρωπιστική κρίση. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, περισσότερα από 37.500 άτομα είχαν επιστραφεί στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, ενώ εκατοντάδες ακόμη επέστρεφαν κάθε ώρα.

Η Θέουτα και η Μελίγια, ένα άλλο ισπανικό έδαφος που βρίσκεται 250 μίλια ανατολικά κατά μήκος της μεσογειακής ακτής της Βόρειας Αφρικής, αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική.

Η Θέουτα, που βρίσκεται υπό ισπανική κυριαρχία από το 1580, φιλοξενεί έναν μικτό πληθυσμό χριστιανών και μουσουλμάνων, ενώ οι Ισπανοί και Μαροκινοί κάτοικοί της, καθώς και οι ημερήσιοι εργάτες, ζουν σε σχετική αρμονία. Το Μαρόκο δεν αναγνωρίζει επίσημα τη Θέουτα και τη Μελίγια ως ισπανικά εδάφη και συχνά αναφέρεται σε αυτά ως κατεχόμενα εδάφη.

Γιατί η Θέουτα αποτελεί εστία έντασης σε θέματα μετανάστευσης;

Η Ισπανία αποτελεί βασικό σημείο άφιξης στην Ευρώπη για άτομα που αναζητούν καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες ή θέλουν να ξεφύγουν από τη βία στις χώρες καταγωγής τους. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι ισχυρά οχυρωμένες, καθώς θεωρούνται προορισμοί για όσους προσπαθούν να φτάσουν στην Ισπανία από το Μαρόκο και άλλες περιοχές της Αφρικής.

Πολλοί μετανάστες που φτάνουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια επιστρέφονται αμέσως, ενώ άλλοι κρατούνται σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, ενώ υποβάλλουν αίτηση ασύλου στην Ισπανία. Για να φτάσουν στη Θέουτα, πολλοί κολυμπούν από την μαροκινή πόλη Φνιντέκ, διανύοντας απόσταση περίπου 3 μιλίων (5 χλμ.). Άλλοι επιχειρούν τη διάσχιση από την πιο κοντινή πόλη Μπελιούνεχ.

Το 2022, 23 άτομα έχασαν τη ζωή τους, καθώς περίπου 2.000 άτομα, κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική, προσπάθησαν να περάσουν στη Μελίγια από το Μαρόκο, ενώ το 2014 τουλάχιστον 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους στα ανοιχτά της Θέουτα, όταν 200 άτομα προσπάθησαν να εισέλθουν αναρριχώμενοι στον συνοριακό φράχτη ή κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει την πόλη από το μαροκινό έδαφος.

Οι αφίξεις μεταναστών στη Θέουτα και τη Μελίγια είναι γενικά πολύ χαμηλότερες από εκείνες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω των Καναρίων Νήσων και των Βαλεαρίδων Νήσων.

Ο συνολικός πληθυσμός των μεταναστών στην Ισπανία έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, με περίπου 10 εκατομμύρια άτομα στη χώρα των 50 εκατομμυρίων να έχουν γεννηθεί αλλού. Πολλοί προέρχονται από την Κολομβία, τη Βενεζουέλα και το Μαρόκο και εργάζονται σε βασικούς τομείς της ισπανικής οικονομίας, όπως η γεωργία, ο τουρισμός και ο τομέας των υπηρεσιών.

Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, χιλιάδες άνθρωποι διασχίζουν κάθε χρόνο τη Μεσόγειο από χώρες της Βόρειας Αφρικής και την Τουρκία, αναζητώντας άσυλο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, από το 2014 έχουν καταγραφεί 35.153 θάνατοι και αγνοούμενοι μετανάστες στη Μεσόγειο, ενώ κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026 καταγράφηκαν 1.493 νεκροί ή αγνοούμενοι.

Γιατί κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα τόσοι πολλοί άνθρωποι;

Δεν ήταν ακόμη σαφές. Οι μαροκινές αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει δήλωση και δεν είναι σαφές πόσο σκληρά προσπάθησαν να αποτρέψουν τις διαβάσεις. Ωστόσο, η διέλευση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με την αντιπαλότητα μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας, καθώς και με την πρόσφατη επίσκεψη του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεζ, στο Αλγέρι.

Η τελευταία μαζική διέλευση των συνόρων, τον Μάιο του 2021, έλαβε χώρα αφού το Μαρόκο χαλάρωσε τους συνοριακούς ελέγχους κατά τη διάρκεια διπλωματικής διαμάχης με την Ισπανία, λόγω της απόφασης της Ισπανίας να επιτρέψει στον ηγέτη του κινήματος ανεξαρτησίας της Δυτικής Σαχάρας, του Μετώπου Πολισάριο, να υποβληθεί σε θεραπεία για την Covid-19 στην Ισπανία.

Τόσο το Μαρόκο όσο και το Μέτωπο Πολισάριο διεκδικούν τη Δυτική Σαχάρα, η οποία βρισκόταν υπό ισπανική κυριαρχία έως το 1975, όταν οι αποικιακές αρχές παρέδωσαν το έδαφος στο Μαρόκο και τη Μαυριτανία.

Η διπλωματική αυτή κρίση έληξε το 2022, όταν η Μαδρίτη αναθεώρησε τη μακροχρόνια πολιτική ουδετερότητάς της και υποστήριξε το σχέδιο του Μαρόκου για τη Δυτική Σαχάρα – μια κίνηση που είχε προκαλέσει διπλωματική ρήξη μεταξύ της Μαδρίτης και του Αλγερίου, το οποίο υποστηρίζει την οργάνωση Πολισάριο.

Ο Σάντσεθ επισκέφθηκε το Αλγέρι στις 20 Ιουλίου – η πρώτη επίσκεψηΙσπανού αρχηγού κυβέρνησης εκεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια – σηματοδοτώντας μια «αποψύξη» στις σχέσεις με την Αλγερία.

Μιλώντας από τη Θέουτα την Παρασκευή, ο Σάντσεθ απέδωσε την αιτία της ξαφνικής εισροής στους διακινητές ανθρώπων, οι οποίοι διαδίδουν φήμες σχετικά με μια πρόσφατη απόφαση του ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι παράνομοι μετανάστες που φτάνουν δια θαλάσσης δεν μπορούν να απελαθούν αμέσως.

Ο Ματέο Βίλα, ερευνητής σε θέματα μετανάστευσης στο Ιταλικό Ινστιτούτο Διεθνών Πολιτικών Σπουδών, δήλωσε ότι πιθανότατα εμπλέκονται πολιτικά ζητήματα. «Αυτό που συνέβη το 2021 ήταν η μικρής κλίμακας εκδοχή αυτού που συνέβη χθες», είπε. «Εννοώ, 50.000 άνθρωποι δεν φτάνουν από τη μια μέρα στην άλλη, όταν συνήθως ο αριθμός τους ανέρχεται σε εκατοντάδες τον μήνα. Η επίσκεψη του Σάντσεζ στην Αλγερία ήταν κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στο Μαρόκο».

Ο Βίλα υπέθεσε ότι το Μαρόκο ενδέχεται να χαλάρωσε τους ελέγχους στα σύνορα ως τρόπο να δείξει ότι έχει «το πάνω χέρι», ειδικά επειδή οι αρχές εκεί γνωρίζουν ότι αυτό θα προκαλούσε υπερβολική αντίδραση στην Ευρώπη. «Τους αρέσει πολύ να βλέπουν όλες αυτές τις διαμάχες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών», πρόσθεσε.

Πώς αντέδρασαν οι κυβερνήσεις και οι αρχές;

Η Ισπανία ανέπτυξε τις ένοπλες δυνάμεις της και επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις για να αποκαταστήσει την τάξη μετά τη διάρρηξη των συνόρων, την οποία ο Σάντσεζ χαρακτήρισε ως «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Οι εικόνες και τα βίντεο από το χάος στα σύνορα προκάλεσαν κρίση για την ισπανική κυβέρνηση και διχασμούς εντός της ΕΕ, όπου πολιτικοί της δεξιάς απέδωσαν την ευθύνη για το περιστατικό στην πολιτική της Ισπανίας να νομιμοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες φέτος.

Η ακροδεξιά κυβέρνηση της Ιταλίας έφτασε στο σημείο να ζητήσει την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας του Σένγκεν – παρόλο που η Θέουτα και η Μελίγια δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Σένγκεν με τον συνήθη τρόπο –, ενώ η Γαλλία ενίσχυσε τα σύνορά της με τη χώρα.