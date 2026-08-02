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Φωτιά στη Βοιωτία: Βίντεο ντοκουμέντο από το «σημείο μηδέν» – Τι την προκάλεσε

Μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής στη θέση Μαύρο Σπιθάρι στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, έληξε την Κυριακή, ενώ στη δυτική Αττική η μάχη των πυροσβεστών συνεχίζεται. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα σε καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιολικό πάρκο, οδηγώντας στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της τεχνικής εταιρείας και του εργολάβου που κατασκεύασε το δίκτυο, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Θήβας για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο

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Φωτιά, Βοιωτία, Πόρτο Γερμενό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει ότι η φωτιά στη Βοιωτία ξεκίνησε από σπινθήρα που έπεσε στο δάσος λόγω ταλαντώσεων σε καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιολικό πάρκο.
  • Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της τεχνικής εταιρείας και ο εργολάβος που κατασκεύασε το δίκτυο, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Θήβας για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι 100 μέτρα από αυτή την εστία είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και τον Ιούνιο, από σπινθήρα στο ίδιο δίκτυο, με την εταιρεία να φέρεται να είχε κάνει διορθώσεις.

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Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο όπου εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/07), η πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο της Βοιωτίας, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για τη μια από τις δύο πυρκαγιές που πέρασαν το Σάββατο στη δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τα αποτελέσματα της έρευνας των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προκύπτει ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρα που έπεσε στο δάσος λόγω των ταλαντώσεων σε καλώδια ενός ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από ένα αιολικό πάρκο ιδιωτικής εταιρείας με πέντε ανεμογεννήτριες.

Τα στελέχη της πυροσβεστικής κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών και πραγματογνωμοσύνες και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της τεχνικής εταιρείας που ανέλαβε τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου της κατασκευής του ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς και τον εργολάβο, συνεργάτη του που κατασκεύασε το συγκεκριμένο δίκτυο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα της Θήβας, με τη δικογραφία σε βάρος τους να αφορά το αδίκημα του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, ενώ αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης και συγγενικό του πρόσωπο, της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, ο οποίος δεν βρέθηκε καθώς δεν βρισκόταν στην Αθήνα και κάποια στιγμή επικοινώνησε με την Πυροσβεστική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 100 μέτρα από αυτή την εστία είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στις 27 Ιουνίου, η οποία είχε ξεκινήσει και πάλι από σπινθήρα σε καλώδια στο ίδιο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Τότε την είχαν προλάβει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και είχε κάψει 60 στρέμματα. Είχαν βρει την αιτία της πυρκαγιάς ωστόσο δεν είχαν γίνει συλλήψεις στα όρια του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πρώτη πυρκαγιά του Ιουνίου, οι πυροσβέστες -στο πλαίσιο της έρευνάς τους- είχαν κόψει καλώδια για να χρησιμοποιηθούν ως πειστήρια. Στη συνέχεια η εταιρεία τα αντικατέστησε και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έκανε κάποιες διορθώσεις αλλά λίγες εβδομάδες μετά ξέσπασε η νέα πυρκαγιά.

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