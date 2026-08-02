Πυρκαγιά στη δυτική Αττική: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ

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Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας: