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Πυρκαγιά στη δυτική Αττική: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ

Στη δυτική Αττική συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε διάφορα μέτωπα. Η Αστυνομία έχει προβεί σε εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία και οδούς, κυρίως στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στην Αγ. Γεωργίου, στην Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων και στην Μεγάρων-Αλεποχωρίου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.
  • Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία.
  • Οι εκτροπές περιλαμβάνουν τμήματα της επαρχιακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, της οδού Αγ. Γεωργίου και της επαρχιακής οδού Μεγάρων-Αλεποχωρίου.

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Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα
  • Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι
  • Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό ‘Ανω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα
  • Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα
  • Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
  • Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
  • Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό
  • Στην ανώνυμη οδό στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.

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