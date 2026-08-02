Πυρκαγιά στη δυτική Αττική: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ

Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δυτική Αττική καθώς είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διάφορα μέτωπα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
- Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
- Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό ‘Ανω Αλεποχώρι, από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα
- Στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό
- Στην ανώνυμη οδό στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα.