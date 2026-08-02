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Αλέξανδρος Τζόρβας: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του – «Κάποτε τον κρατούσα στην αγκαλιά…»

Ο πρώην ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζόρβας πραγματοποίησε μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τα 14α γενέθλια του γιου του, Μάξιμου. 

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Αλέξανδρος Τζόρβας
Φωτογραφία: Instagram/alexandrostzorvas1
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γιος του Αλέξανδρου Τζόρβα, Μάξιμος, γιόρτασε τα 14α γενέθλιά του την Κυριακή 2 Αυγούστου.
  • Ο πρώην ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μία όμορφη ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, προκειμένου να του ευχηθεί και δημοσίως.
  • Στη δημοσίευσή του, ανέβασε μία φωτογραφία από τότε που ο γιος του ήταν μωρό, συνοδευόμενη από μία γλυκιά λεζάντα.

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Σημαντική είναι η Κυριακή 2 Αυγούστου για τον Αλέξανδρο Τζόρβα και την οικογένειά του, καθώς ο γιος του Μάξιμος έχει τα γενέθλιά του. Το παιδί του πρώην ποδοσφαιριστή έγινε 14 ετών και ο ευτυχισμένος πατέρας πραγματοποίησε μία όμορφη ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, προκειμένου να του ευχηθεί και δημοσίως.

Στη δημοσίευσή του, ο Αλέξανδρος Τζόρβας ανέβασε μία φωτογραφία, απ’ όταν ο γιος του ήταν ακόμα μωρό. Ο πρώην ποδοσφαιριστής φοράει μία εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος, ενώ έχει στην αγκαλιά του το λίγων μηνών παιδί του, το οποίο και ταΐζει με το μπιμπερό.

«14 σήμερα ο Μάξιμος. Κάποτε τον κρατούσα στην αγκαλιά. Σήμερα είναι 1,84 κι εγώ 1,89. Μας χωρίζουν μόλις 5 πόντοι… αλλά δεν παίρνω όρκο για του χρόνου.

Υ.Γ. Όλο μου λες ότι δεν με θυμάσαι καθόλου με φόρμες και φανέλες ομάδων… ε, πάρε να ‘χεις λοιπόν!», έχει γράψει στη λεζάντα της γλυκιάς ανάρτησής του, ο ευτυχισμένος πατέρας.

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